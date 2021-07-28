Vix Logística pede para abrir capital e pode ser a 3ª empresa do ES na B3

Ônibus elétrico da VIX Logística: empresa entrou com pedido de IPO Crédito: Divulgação

Os acionistas da Vix aprovaram a realização de oferta primária e secundária de ações. O objetivo é utilizar os recursos captados para financiar a expansão de frota, em todas as suas linhas de negócio, e expansão geográfica do aplicativo V1. A oferta é coordenada pelo BTG Pactual, Itaú BBA, Citi, XP Investment Banking, e Bradesco BBI.

O Grupo Águia Branca registrou um faturamento de R$ 5,6 bilhões em dezembro de 2020. De acordo com prospecto preliminar, a companhia tem uma importante representatividade nos resultados do grupo, respondendo por 33,7% da receita e 75% do Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização).

Ainda segundo o documento, a empresa registrou lucro líquido de R$ 67 milhões no primeiro semestre deste ano e Ebitda de R$ 254 milhões. Já em 2020, a Vix Logística registrou lucro de R$ 75 milhões, 66,6% superior ao de 2019, e Ebitda de R$ 425 milhões, uma alta de 21,4% em comparação com o ano anterior.

Com 50 anos de história, a companhia opera nos segmentos de logística dedicada, gestão e terceirização de frotas, logística automotiva e com o V1, uma plataforma de mobilidade 100% digital em que atua com transporte por aplicativo, aluguel de carros e veículos por assinatura.

No segmento de logística automotiva, a companhia atua principalmente no modal rodoviário realizando o transporte de veículos zero km. No segmento de logística dedicada, atua em operações de logística interna de indústrias junto aos setores de mineração, óleo e gás, siderurgia e celulose em todo o território nacional.

No segmento de gestão e terceirização de frotas, a companhia atua em vários setores, como por exemplo serviços, mineração, químicos, entre outros. Já no segmento V1, trabalha com transporte por aplicativo, aluguel de carros e assinatura de aluguel de veículos atendendo o público corporativo e também pessoas físicas em toda Grande Vitória