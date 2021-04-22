PicPay pode ser a 1ª empresa do ES a entrar na Bolsa de Valores dos EUA

A fintech capixaba PicPay deu entrada na quarta-feria (21), conforme noticiou A Gazeta, no pedido de abertura de capital na bolsa norte-americana Nasdaq, a segunda maior do mundo. Caso o processo caminhe e de fato a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) seja realizada, será a primeira vez que uma empresa do Espírito Santo vai estar listada na bolsa especializada em ações de companhias de tecnologia.
A Nasdaq tem mais de 3 mil empresas listadas, entre as quais estão as brasileiras XP Inc., Stone, Afya Educacional e Arco Educação. A participação de companhias do Brasil em bolsas americanas é vista por especialistas do mercado com muito bons olhos, uma vez que essas organizações passam a ficar equiparadas aos seus pares globais e estão em uma "vitrine", onde os maiores e mais qualificados investidores do mundo estão atentos e interessados.
AS CAPIXABAS EM BOLSA
Com a consolidação do IPO do PicPay, será a terceira empresa do Espírito Santo a entrar no mercado acionário. No Brasil, duas estão na B3: a Fertilizantes Heringer (FHER3), que abriu capital em 2007, e o Banestes (BEES3 e BEES4), presente na bolsa de valores nacional desde 1977.
Vale lembrar que outra companhia capixaba, a Wine, esteve perto de fazer um IPO na B3, mas, após iniciar o processo, optou por desistir em virtude das incertezas geradas pela pandemia e pela instabilidade econômica. Apesar de ter abandonado a ideia de realizar a oferta pública inicial de ações, o e-commerce de vinhos segue interessado em se tornar uma companhia aberta.
CAPIXABA DA SAÚDE TAMBÉM APOSTA NO MERCADO ACIONÁRIO
Outra empresa capixaba que está em vias de realizar o processo de IPO é a Kora Saúde, uma das maiores redes independente de hospitais privados no Brasil, com 11 hospitais próprios, sendo sete no Espírito Santo, um em Mato Grosso, um no Distrito Federal e dois em Tocantins.
O negócio teve início com o Hospital Meridional Cariacica, inaugurado em 2001. Nos anos seguintes até hoje, o grupo fez investimentos em novas unidades, além de fortes movimentos de incorporações e aquisições no Espírito Santo e em outros Estados, como com o Hospital Metropolitano, na Serra, a Maternidade Santa Úrsula, em Vitória, e o Hospital Palmas Medical, em Tocantins.
A oferta da Kora Saúde está em andamento e tem o fechamento de preço programado para o dia 28 deste mês. A empresa espera levantar cerca de R$ 1,6 bilhão. O objetivo é financiar um plano de crescimento via aquisições e entrada em novos negócios.
Em meio ao processo, surgiu uma pendência judicial, uma vez que um grupo de médicos, fundadores do Hospital Meridional, pede na Justiça a suspensão do IPO. Eles alegam que, em 2018, quando o fundo H.I.G entrou no negócio, eles tiveram o direito de preferência violado.
Nos bastidores, fontes ouvidas pela coluna acreditam que a "pendenga" não deve trazer grandes reflexos para o processo, a ponto, por exemplo, de inviabilizar o IPO. Quem acompanha o caso avalia que o "barulho" que vem sendo feito pelos minoritários não será suficiente para afastar investidores.