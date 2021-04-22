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PicPay pode ser a 1ª empresa do ES a entrar na Bolsa de Valores dos EUA

Fintech capixaba PicPay protocolou pedido para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Nasdaq, segundo maior mercado de capitais do mundo

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

22 abr 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Escritório do PicPay: empresa capixaba se prepara para IPO na bolsa americana Nasdaq
Escritório do PicPay: empresa capixaba se prepara para IPO na bolsa americana Nasdaq Crédito: PicPay/Divulgação
fintech capixaba PicPay deu entrada na quarta-feria (21), conforme noticiou A Gazeta, no pedido de abertura de capital na bolsa norte-americana Nasdaq, a segunda maior do mundo. Caso o processo caminhe e de fato a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) seja realizada, será a primeira vez que uma empresa do Espírito Santo vai estar listada na bolsa especializada em ações de companhias de tecnologia.
A Nasdaq tem mais de 3 mil empresas listadas, entre as quais estão as brasileiras XP Inc., Stone, Afya Educacional e Arco Educação. A participação de companhias do Brasil em bolsas americanas é vista por especialistas do mercado com muito bons olhos, uma vez que essas organizações passam a ficar equiparadas aos seus pares globais e estão em uma "vitrine", onde os maiores e mais qualificados investidores do mundo estão atentos e interessados. 

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AS CAPIXABAS EM BOLSA

Com a consolidação do IPO do PicPay, será a terceira empresa do Espírito Santo a entrar no mercado acionário. No Brasil, duas estão na B3: a Fertilizantes Heringer (FHER3), que abriu capital em 2007, e o Banestes (BEES3 e BEES4), presente na bolsa de valores nacional desde 1977.
Vale lembrar que outra companhia capixaba, a Wine, esteve perto de fazer um IPO na B3, mas, após iniciar o processo, optou por desistir em virtude das incertezas geradas pela pandemia e pela instabilidade econômica. Apesar de ter abandonado a ideia de realizar a oferta pública inicial de ações,  o e-commerce de vinhos segue interessado em se tornar uma companhia aberta. 

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Fachada do Hospital Meridional, em Cariacica
Fachada do Hospital Meridional em Cariacica Crédito: Rede Meridional/Divulgação

CAPIXABA DA SAÚDE TAMBÉM APOSTA NO MERCADO ACIONÁRIO

Outra empresa capixaba que está em vias de realizar o processo de IPO é a Kora Saúde, uma das maiores redes independente de hospitais privados no Brasil, com 11 hospitais próprios, sendo sete no Espírito Santo, um em Mato Grosso, um no Distrito Federal e dois em Tocantins. 
O negócio teve início com o Hospital Meridional Cariacica, inaugurado em 2001. Nos anos seguintes até hoje, o grupo fez investimentos em novas unidades, além de fortes movimentos de incorporações e aquisições no Espírito Santo e em outros Estados, como com o Hospital Metropolitano, na Serra, a Maternidade Santa Úrsula, em Vitória, e o Hospital Palmas Medical, em Tocantins. 

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A oferta da Kora Saúde está em andamento e tem o fechamento de preço programado para o dia 28 deste mês. A empresa espera levantar cerca de R$ 1,6 bilhão. O objetivo é financiar um plano de crescimento via aquisições e entrada em novos negócios.
Em meio ao processo,  surgiu uma pendência judicial, uma  vez que um grupo de  médicos, fundadores do Hospital Meridional, pede na Justiça a suspensão do IPO. Eles alegam que, em 2018, quando o fundo H.I.G entrou no negócio, eles tiveram o direito de preferência violado.
Nos bastidores, fontes ouvidas pela coluna acreditam que a "pendenga" não deve trazer grandes reflexos para o processo, a ponto, por exemplo, de inviabilizar o IPO. Quem acompanha o caso avalia que o "barulho" que vem sendo feito pelos minoritários não será suficiente para afastar investidores. 

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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