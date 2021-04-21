Bolsa de Valores em alta: veja se vale a pena voltar a investir em ações

Investimentos, Bolsa de Valores, Crédito: Pexels

A volatilidade da Bolsa de Valores é algo constante. O Ibovespa, principal índice da B3, caiu 2% entre janeiro e março. Desde então, reverteu e passou a seguir uma tendência de crescimento, já acumulando uma alta de 1,6% desde o início deste ano, tendo inclusive voltado ao patamar acima dos 120 mil pontos.

Nesse período, algumas empresas se destacaram, mesmo diante do recrudescimento da pandemia do novo coronavírus e da crise política e econômica instalada no país. Para especialistas, essas companhias mostram que o mercado de ações ainda é um investimento que vale a pena, desde que as decisões sejam tomadas com cuidado, analisando prós e contras.

A avaliação geral é que, desde que o investidor se mantenha atento ao que acontece na economia e busque diversificar sua carteira de investimentos, vale a pena aplicar recursos na Bolsa de Valores, mesmo diante do avanço da pandemia, como aponta o assessor e sócio da Valor Investimentos, Jean Malta:

"Sem dúvida, no curto prazo, nos próximos meses, ainda teremos muita instabilidade no país. Mas ainda é um bom momento para investir em ações. Há ativos que estão num patamar de preço interessante, que podem ser uma oportunidade no longo prazo. Que é, claro, o que se deve visar quando se investe na Bolsa de Valores" Jean Malta - Assessor e sócio da Valor Investimentos

Entre os ativos com mais valorização no ano estão: Méliuz, com alta de 115,86%; Braskem, com crescimento de 123,97%; e Indústrias Romi SA, com avanço de 145,18%. Mas é principalmente nas empresas exportadoras que está a explicação para a valorização da bolsa brasileira.

Com a retomada global das economias e maior demanda por commodities, especialmente de países como China e Estados Unidos, as empresas brasileiras ligadas a insumos como minério de ferro, petróleo, celulose, entre outros têm se beneficiado.

Para se ter ideia, no ramo da mineração e siderurgia, todos os papeis negociados na B3 tiveram valorização em 2021. Nesta área, o destaque vai para a Companhia Siderúrgica Nacional, com alta de 48,92%. Os papeis da Vale, que também atua no Espírito Santo, tiveram alta de 28,57%.

Já entre as indústrias químicas, de resíduos e especializadas em papel e celulose, somente uma (a Orizon Valorização de Resíduos SA) apresentou desvalorização. As demais, como a Suzano, apresentaram crescimento. O mesmo ocorre com as empresas do agronegócio e especializadas em etanol.

“Temos uma série de adversidades no mercado interno, mas o Índice Bovespa tem um peso muito forte das empresas de commodities, que estão se beneficiando com a valorização dos produtos no mercado global. Minério, petróleo, celulose. Todos estão em um bom patamar. E não é um movimento isolado. Também estão performando bem nos índices globais”, observou o economista e sócio da Golden Investimentos, Thomas Giuberti.

Ele observa que, por outro lado, os ativos domésticos, que são mais ligados à economia interna, como aqueles ligados às empresas de varejo, educação, construção, por exemplo, caíram muito. Então, não são todas as ações que seguem a tendência de valorização do índice geral.

Em função disso, dependendo do setor em que o investidor aplicar seu dinheiro, pode acabar tendo prejuízos no curto prazo. Assim, não basta investir na Bolsa. É preciso observar o que está acontecendo no cenário interno e externo para identificar as melhores oportunidades.

O ponto é reforçado por Jean Malta, da Valor, que destaca que atualmente a valorização que se vê na Bolsa brasileira está muito mais ligada ao fortalecimento da economia internacional, tendo em vista que muitos países estão se recuperando da pandemia e estão comprando mais - para consequentemente produzir mais - do que à economia brasileira.

“Além do óbvio avanço da pandemia, temos a questão do Orçamento, que o presidente tem até o dia 22 (quinta-feira) para aprovar, e que tem ganhado novos capítulos todos os dias. Temos também a autorização para que seja instalada a CPI da Covid, que está prevista para iniciar na semana que vem e que deve dar uma dor de cabeça ao governo por pelo menos 90 dias. Então, mesmo com a Bolsa subindo, o ambiente interno é de grande incerteza”, pontuou.

A barreira dos 120 mil pontos do Ibovespa foi ultrapassada pela primeira vez aos final de 2019. Em março de 2020, o início da pandemia fez com que os indicadores despencassem. Desde então, vem avançando gradualmente, tendo voltado à cotação pré-crise a partir de fevereiro, com algumas oscilações ocasionais.

Assessor e sócio da Valor Investimentos, Jean Malta Crédito: Divulgação/Valor Investimentos

Malta explica que enquanto houver um “boom” das commodities no mercado externo, o Índice Bovespa deve se manter no patamar atual, ou apresentar alguns avanços sutis.

“E não é só a questão das commodities. Também somos beneficiados pela circulação de dinheiro no mundo. Há poucos dias, por exemplo, saiu um relatório falando sobre os resultados dos bancos dos Estados Unidos , que foram melhores do que o esperado. Isso influencia toda a economia global. Parte dos recursos, inclusive, acaba indo parar na Bolsa.”

Giuberti, por sua vez, pontua que se os ativos domésticos, mais ligados à economia interna, começarem apresentarem recuperação nos próximos meses - o que pode depender, entre outros fatores, do ritmo da vacinação contra a Covid-19 -, a Bolsa pode inclusive romper a máxima histórica, chegando ao patamar próximo aos 130 mil ou até mesmo 140 mil pontos até o final do ano.