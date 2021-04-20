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Maior clube de assinatura de vinhos do mundo abre loja física no ES

A empresa capixaba Wine inaugura nesta terça-feira (20), na Praia do Canto, em Vitória, a sua 9ª unidade no país.

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

20 abr 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Wine inaugura sua primeira loja física no ES. Unidade fica na Praia do Canto, em Vitória
Wine inaugura sua primeira loja física no ES. Unidade fica na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Victor Roberts Laeber/Wine Divulgação
Como parte dos planos de crescimento, e em meio ao processo para se tornar uma companhia aberta, um dos maiores e-commerces de vinhos do país e o maior clube de assinaturas da bebida no mundo, a Wine, inaugura nesta terça-feira (20) uma loja física na Praia do Canto, em Vitória. Apesar de ser capixaba e estar no mercado há mais de 10 anos, esta será a primeira unidade da empresa no Espírito Santo.
Ao todo, são nove lojas pelo Brasil, sendo três em São Paulo e seis distribuídas nas cidades de: Campinas, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e, agora, Vitória. Questionada sobre mais investimentos em negócios com esse perfil, a Wine não adiantou, mas a coluna apurou que pelo menos mais quatro unidades devem ser abertas pela empresa no país em 2021. 
Com mais de 400 rótulos de vinho, a loja na capital do ES tem 140 metros quadrados e estará integrada ao aplicativo Wine Vinhos. Segundo a responsável pela expansão das lojas físicas, Priscila Martina, quando o cliente estiver perto do estabelecimento, o app avisa a proximidade e pergunta se a pessoa quer continuar no estoque do e-commerce ou ir para a loja.
"Ao selecionar a segunda opção, o app direciona você para o estoque da loja. A partir daí, você tem a opção de comprar e ir na loja retirar os produtos ou receber em casa via delivery, em até 3 horas, de forma gratuita", explicou Priscila ao comentar que a Wine  nasceu digital, mas que agora tem apostado na estratégia O2O (online to off-line) como forma de proporcionar mais experiências aos seus clientes.  

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FUTURO DO AIRBNB NOS CONDOMÍNIOS

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) retoma nesta terça-feira (20) o julgamento se um condomínio residencial pode proibir a oferta de imóveis para aluguel por meio de plataformas digitais como o Airbnb. Assunto que se estende desde outubro de 2019.
O advogado Alencar Ferrugini, pós-graduado em Direito Imobiliário, ressalta que a ferramenta veio para ficar e lutar contra a sua utilização é ir na contramão da evolução tecnológica que hoje facilita o dia a dia das pessoas.
"Não se trata do condomínio proibir a locação, mas modular, dando limite ao seu uso. Por exemplo: número de pessoas usuárias do aplicativo no imóvel e utilização das áreas de festas. Além da modulação, podem ser aplicadas as sanções previstas em convenções ou regimentos, caso o usuário venha a fazer o mau uso do imóvel locado"
Alencar Ferrugini - Advogado especialista em Direito Imobiliário 
Porto de Vitória movimentou 1,780 milhão de toneladas de cargas no primeiro trimestre de 2021
Porto de Vitória movimentou 1,780 milhão de toneladas de cargas no primeiro trimestre de 2021 Crédito: Codesa/Divulgação

PORTO DE VITÓRIA TEM A MELHOR MOVIMENTAÇÃO DA DÉCADA

Porto de Vitória registrou no primeiro trimestre deste ano o melhor resultado da última década na movimentação de cargas. De janeiro a março de 2021, foram 1,78 milhão de toneladas. O melhor desempenho ao longo dos últimos 10 anos havia sido em 2012, quando a Codesa contabilizou 1,77 milhão de toneladas.
O volume de cargas deste ano é 25,8% superior ao movimentado nos três primeiros meses de 2020,  com 1,42 milhão de toneladas. Entre os itens se destacaram de janeiro a março deste ano:  soda cáustica (71,8%), malte (51,7%), carga conteinerizada (20,2%), ferro gusa (18,8%), combustíveis (10,1%), adubo e fertilizante (5,5%).

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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