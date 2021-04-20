Maior clube de assinatura de vinhos do mundo abre loja física no ES

Wine inaugura sua primeira loja física no ES. Unidade fica na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Victor Roberts Laeber/Wine Divulgação

Como parte dos planos de crescimento, e em meio ao processo para se tornar uma companhia aberta, um dos maiores e-commerces de vinhos do país e o maior clube de assinaturas da bebida no mundo, a Wine, inaugura nesta terça-feira (20) uma loja física na Praia do Canto, em Vitória. Apesar de ser capixaba e estar no mercado há mais de 10 anos, esta será a primeira unidade da empresa no Espírito Santo

Ao todo, são nove lojas pelo Brasil, sendo três em São Paulo e seis distribuídas nas cidades de: Campinas, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e, agora, Vitória. Questionada sobre mais investimentos em negócios com esse perfil, a Wine não adiantou, mas a coluna apurou que pelo menos mais quatro unidades devem ser abertas pela empresa no país em 2021.

Com mais de 400 rótulos de vinho, a loja na capital do ES tem 140 metros quadrados e estará integrada ao aplicativo Wine Vinhos. Segundo a responsável pela expansão das lojas físicas, Priscila Martina, quando o cliente estiver perto do estabelecimento, o app avisa a proximidade e pergunta se a pessoa quer continuar no estoque do e-commerce ou ir para a loja.

"Ao selecionar a segunda opção, o app direciona você para o estoque da loja. A partir daí, você tem a opção de comprar e ir na loja retirar os produtos ou receber em casa via delivery, em até 3 horas, de forma gratuita", explicou Priscila ao comentar que a Wine nasceu digital, mas que agora tem apostado na estratégia O2O (online to off-line) como forma de proporcionar mais experiências aos seus clientes.

FUTURO DO AIRBNB NOS CONDOMÍNIOS

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) retoma nesta terça-feira (20) o julgamento se um condomínio residencial pode proibir a oferta de imóveis para aluguel por meio de plataformas digitais como o Airbnb. Assunto que se estende desde outubro de 2019.

O advogado Alencar Ferrugini, pós-graduado em Direito Imobiliário, ressalta que a ferramenta veio para ficar e lutar contra a sua utilização é ir na contramão da evolução tecnológica que hoje facilita o dia a dia das pessoas.

"Não se trata do condomínio proibir a locação, mas modular, dando limite ao seu uso. Por exemplo: número de pessoas usuárias do aplicativo no imóvel e utilização das áreas de festas. Além da modulação, podem ser aplicadas as sanções previstas em convenções ou regimentos, caso o usuário venha a fazer o mau uso do imóvel locado" Alencar Ferrugini - Advogado especialista em Direito Imobiliário

Porto de Vitória movimentou 1,780 milhão de toneladas de cargas no primeiro trimestre de 2021 Crédito: Codesa/Divulgação

PORTO DE VITÓRIA TEM A MELHOR MOVIMENTAÇÃO DA DÉCADA

Porto de Vitória registrou no primeiro trimestre deste ano o melhor resultado da última década na movimentação de cargas. De janeiro a março de 2021, foram 1,78 milhão de toneladas. O melhor desempenho ao longo dos últimos 10 anos havia sido em 2012, quando a Codesa contabilizou 1,77 milhão de toneladas.