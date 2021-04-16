Associação brasileira de petróleo quer fechar parceria com a Ufes

Produção de petróleo em terra Crédito: Pixabay

A Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (ABPIP) quer firmar parcerias junto a instituições de ensino superior, entre elas a Universidade Federal do Espírito Santo, a Ufes . A entidade deu início a encontros virtuais para aproximar a indústria da academia e espera estabelecer cooperações nos próximos meses.

A ideia é desenvolver ações conjuntas e disseminar o conhecimento e a atuação em áreas de inovação, novas tecnologias e outros setores estratégicos que contribuam para gerar valor para a indústria de petróleo e gás natural , para o meio acadêmico nacional e para os associados da organização.

A ação faz parte do projeto “Venha ser parceiro da ABPIP” direcionado às instituições de Ensino Superior. Até o momento, cerca de 20 entidades demonstraram interesse de participar da integração academia-indústria.

Além da Ufes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade de São Paulo (USP) e Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) são algumas das instituições mobilizadas.

COMBUSTÍVEL PELO MUNDO

A reclamação quanto o preço do combustível é geral. Mas o valor alto não é exclusividade do Brasil. Segundo o advogado tributarista Samir Nemer, em janeiro, por exemplo, o preço do diesel vendido nos postos era quase 30% menor que o praticado pela média mundial. Entre 165 países, 121 tinham preço nos postos mais alto do que no Brasil. O preço do diesel vendido nas refinarias representa aproximadamente 50% do preço cobrado nas bombas e o restante corresponde a impostos.

Cédulas do real: ES arrecadou no 1º trimestre de 2021 R$ 3,45 bilhões de ICMS Crédito: Joel Santana/Pixabay

ES ARRECADA MAIS COM ICMS EM 2021

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a arrecadação do governo do Espírito Santo com ICMS no primeiro trimestre deste ano superou em quase meio bilhão de reais a receita do mesmo período de 2020, de acordo com dados da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Neste ano, foram recolhidos R$ 3,45 bilhões enquanto nos três primeiros meses do ano passado, quando a crise da Covid-19 ainda não tinha trazido impactos severos para o Estado, a arrecadação foi de R$ 2,97 bilhões.

Pelo atual ritmo de arrecadação, o Estado está no caminho de voltar a registrar um dos melhores resultados dos últimos anos. Mas... Esse é o tipo de previsão que não dá para ser feita em meio ao um cenário que ainda é de muita instabilidade econômica e de incertezas sobre o comportamento e o avanço da pandemia.

INVESTIMENTOS DE OLHO NA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA

Otimistas com a recuperação da economia e com investimentos na área de infraestrutura e saneamento, os empreendedores Hélio Filho, Gustavo Belesa e Maurício Gravatá fizeram um investimento de mais de R$ 1 milhão em um novo negócio. Eles abriram a Terra Máquinas e Equipamentos, que vai atuar nos segmentos de locação de máquinas pesadas e obras de terraplenagem.