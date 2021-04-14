"Desestatização pode tornar Porto de Vitória mais célere e competitivo"

São os dois casos. Atualmente, há casos de navios que vêm para o porto e têm que sair um pouco vazios porque não podemos encher ele todo [em função do limite do calado]. Então, se esses mesmos navios passarem a sair com mais carga, já ajuda muito. Imagina um navio saindo vazio, 20% vazio, 10% vazio, isso é a pior coisa que pode acontecer num porto. Além disso, você começa a trazer navios que não vinham para Vitória. E isso já tem acontecido também. Tem navios que nem escalavam em Vitória porque eles precisavam de 11,5 metros de calado. Os navios mais modernos do mundo, os navios que estão sendo construídos agora na China para transporte de contêiner, por exemplo, são navios de 366 metros, com 13 metros de calado. Vitória não pode ficar para trás, sob risco de que daqui a pouco não vai ter navio que vai poder entrar aqui. Então, isso tem que acompanhar. A profundidade de 12,5 metros é o mínimo que a gente precisa ter, e é claro que a gente tem que respeitar a fisiologia de Vitória. Vitória tem um porto que o navio entra dentro da cidade. Se pega um terminal, um porto moderno hoje na Europa, nos EUA e na Ásia são portos-indústrias, fora da área da cidade. A gente entende que existem algumas limitações por conta de estar na cidade, mas que 12,5 metros seria um calado ideal para a gente ser competitivo no que a gente quer fazer.