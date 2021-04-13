Vendas no ES crescem 1,5%; material de construção lidera busca do consumidor

Vendas de material de construção estão em alta desde o início da pandemia Crédito: Carlos Alberto Silva

Os setores com maior alta nas vendas é o de material de construção e de equipamentos de informática e escritório, impulsionados principalmente pelas novas necessidades de isolamento social e pelo home office. O volume de vendas das categorias saltou 45%, cada um, em fevereiro deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado.

O segmento de construção, porém, tem se mantido na liderança desde o início da pandemia, quando, em determinados momentos, chegou a quase dobrar receitas e operações.

Também apresentou crescimento o setor de veículos e peças, com alta de de 23% no período. E o segmento de vestuário, que no ano passado ficou bastante reprimido, avançou 8,7% em comparação com o mesmo período de 2019.

O desempenho do varejo capixaba é quase o dobro da média nacional, que ficou em 0,6%. No varejo ampliado, que inclui a venda de materiais de construção e veículos, o resultado foi 8,2% no Espírito Santo e 4,1% no Brasil.

Diferentemente dos meses anteriores, o setor de hipermercados e supermercados não apresentou crescimento nas vendas em território capixaba, apresentado retração de 2,6% embora tenha tido crescimento de 12,2% nas receitas.