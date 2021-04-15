Grupo goiano de logística compra o Terca e prevê investir R$ 65 milhões

Vista aérea do Terca Armazéns Gerais, centro logístico e industrial aduaneiro (Clia) instalado há 25 anos em Cariacica Crédito: Terca/Divulgação

vai investir cerca de R$ 65 milhões nos próximos dois anos. O anúncio da compra será feito nesta quinta-feira (15). Um dos maiores operadores logísticos do Brasil, o grupo goiano Transzilli adquiriu o Terca Armazéns Gerais, centro logístico e industrial aduaneiro (Clia) instalado há 25 anos em Cariacica , eO anúncio da compra será feito nesta quinta-feira (15).

Há mais de 30 anos no mercado, a Transzilli atua com transportes e armazenagens de cargas secas, resfriadas, congeladas e de medicamentos e está presente em nove Estados do país. Além do recém-adquirido Terca, o grupo conta com outras quatro marcas de relevância nacional: Transzilli, Jetlog, Covezi e Zilli Pneus.

Com a operação, a empresa espera fazer investimentos na infraestrutura e na aplicação de novas tecnologias no centro logístico capixaba, que está localizado em uma área de 500 mil metros quadrados. Além disso, a expectativa é que sejam criados aproximadamente 100 empregos diretos e novas empresas sejam atraídas para o Espírito Santo nos próximos anos.

De acordo com o CEO do Grupo Transzilli, Osvaldo Zilli, entre as melhorias de infraestrutura previstas para o Terca estão a realização de obras e adaptações em armazéns e pátios abertos, assim como a implantação de novos sistemas e tecnologias para tornar as operações ainda mais eficientes.

Para ele, as mudanças vão garantir mais qualidade ao serviço prestado aos importadores e exportadores, que usam o terminal alfandegado, e aos clientes do mercado interno. E vão ainda contribuir para aumentar o interesse de empresas em fazer negócios no Espírito Santo.

“A previsão é de que, com esse novo investimento no Terca, novas empresas se instalarão, visto que temos alguns clientes na Transportes e Armazenagens Zilli que atuam em outros Estados em nossos armazéns, e que já demonstraram interesse em conhecerem os incentivos fiscais do Espírito Santo. Acredito que faremos um importante movimento na atração de novas empresas para o Estado, gerando emprego e renda”, pontuou o executivo ao lembrar que o Terca também disponibiliza um terminal para atender produtos vindo da Zona Franca de Manaus.

Para o diretor-superintendente do Terca, Sidemar Acosta, a chegada do grupo reforça a importância do complexo capixaba na logística brasileira e amplia a gama de serviços prestados aos clientes.

“O grupo está presente em nove estados brasileiros, com marcas importantes no mercado nacional e, com certeza, trará mais expertise e qualidade para o Terca.”

Além da vocação logística do Espírito Santo, a decisão do grupo de Goiás por apostar no Estado tem relação com investimentos portuários e ferroviários que estão previstos para acontecer bem como a viabilização de pautas importantes a nível federal, a exemplo do BR do Mar. Esse projeto, em tramitação no Senado, tem o objetivo de estimular a cabotagem no Brasil e pode colocar o Espírito Santo como um dos principais hubs desse modal.

"Antes a logística estava concentrada, com aproximadamente 80%, no transporte rodoviário. Mas essa situação vem mudando nos últimos anos, principalmente com as privatizações do governo federal. Com essas mudanças, estamos acompanhando as novas tendências de mercado como o projeto da infraestrutura BR do Mar. Acreditamos que a logística brasileira vai destravar. Nesse cenário veio a oportunidade de investir no Espírito Santo" Osvaldo Zilli - CEO do Grupo Transzilli

Profissionais em atuação no Terca, que realiza operações com itens como: vinho, medicamentos, cosméticos, produtos químicos, automóveis, entre outros. Crédito: Ilson Nedel/Terca Divulgação

GRUPO TRANSZILLI

Fundado em 1990 em Goiás, o Grupo Transzilli está presente em nove Estados brasileiros, com filiais e diversas estruturas de armazenagem. A companhia tem cerca de 1,2 mil funcionários e mais de 600 veículos para transporte rodoviário, o que faz do grupo um dos principais em operações logísticas e de transporte de cargas e armazenagem do país.

O TERCA

O Terca – Zilli Armazéns Gerais é um Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (Clia), com mais de 25 anos de atuação no mercado brasileiro em soluções em logística.

Localizado em Cariacica, o complexo - de mais de 500 mil metros quadrados - possui uma área alfandegada, armazém geral, condomínio logístico para desenvolvimento de novos projetos e o Entreposto da Zona Franca de Manaus.