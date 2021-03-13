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Infraestrutura

Fundo árabe demonstra interesse em construir ferrovia no Sul do ES

Investidores estrangeiros veem oportunidades para implantar um ramal ligando Anchieta ao Porto do Açu, no Estado do Rio de Janeiro

Publicado em 13 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

13 mar 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Ferrovia: investimento em infraestrutura férrea no Sul do ES pode ser viabilizado pela iniciativa privada
Ferrovia: investimento em infraestrutura férrea no Sul do ES pode ser viabilizado por investidores estrangeiros Crédito: Beth Santos/Secretaria-Geral da PR
Um fundo árabe e outros investidores têm procurado o governo federal interessados em viabilizar um trecho ferroviário ligando Anchieta, no Sul capixaba, ao Porto do Açu, em São João da Barra, no Norte fluminense. 
O investimento no ramal seria uma continuidade do traçado que será feito pela Vale para conectar Cariacica, onde há a Estrada de Ferro Vitória Minas (EFVM), ao município de Anchieta. 
Por enquanto, trata-se de conversas iniciais, conforme contou à coluna Marcos Kleber Felix, assessor especial do ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas.
"A conversa ainda é muito embrionária e não posso dar detalhes agora, mas a gente já está conversando com players para verificar a possibilidade de se fazer esse ramal como uma linha autorizada"
Marcos Kleber Felix - Assessor especial do ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas
A linha autorizada a que Felix se refere é um novo mecanismo que poderá ser utilizado para investimentos em projetos a partir da aprovação do novo marco regulatório das ferrovias,  o PLS 261, que está no Senado.
O regime de autorização é menos burocrático e mais flexível na comparação com as atuais concessões, que requerem, por exemplo, a necessidade de um leilão. Esse modelo é similar ao adotado no segmento portuário com os TUPs (Terminais de Uso Privado). 
Caso o PLS 261 seja aprovado no Congresso e os investidores internacionais decidam pela viabilização do investimento no ramal Anchieta-Porto do Açu, o Espírito Santo fortalece a sua infraestrutura e logística, ampliando a capacidade de atrair negócios e se tornar mais competitivo. 

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A efetivação de um ramal no Sul capixaba pode inclusive ajudar a acelerar outro importante empreendimento previsto para o Estado: o Porto Central, em Presidente Kennedy. 
Por enquanto, o que está mais próximo de acontecer é a construção pela Vale do ramal de cerca de 90 quilômetros de extensão entre Cariacica e Anchieta, que é orçado em torno de R$ 3 bilhões.
"É um investimento para breve. Eu tenho notícias que a Vale está em campo essa semana fazendo tratativas para destravar o investimento", comentou Marcos Kleber Felix.
O cronograma da companhia prevê que as obras sejam iniciadas em 2023 e a ferrovia comece a operar em 2026. Neste ano, entre as etapas do projeto que serão trabalhadas pela empresa estão: licenciamento ambiental,  aquisição de áreas e engenharia detalhada.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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