Acordo no Senado pode incluir investimento em ferrovia que liga o ES a GO

Ferrovia: ES e MG estão unidos para garantir investimentos da renovação antecipada da FCA no Corredor Centro-Leste Crédito: JPLenio/Pixabay

Um possível acordo entre o governo federal e integrantes do Senado para destravar a tramitação do novo marco regulatório das ferrovias está mais próximo de ser concretizado.

A ideia é atender todos os envolvidos na discussão. De um lado está o Ministério da Infraestrutura , que deseja retomar o debate sobre o marco. Do outro, estão Estados como o Espírito Santo , Minas Gerais e Goiás, que se sentem prejudicados no processo de renovação antecipada da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA).

Na teoria, o objetivo é resolver o impasse que surgiu entre as partes e contribuir em ambos os casos para avanços na infraestrutura do país. Na prática, pelo menos do ponto de vista capixaba, existem nos bastidores algumas dúvidas se o acordo tende a trazer resultados práticos.

Conforme informação publicada pelo Valor , o relator do projeto, o senador Jean Paul Prates (PT-RN), avalia incluir no seu parecer algum tipo de dispositivo que preveja a destinação de investimentos no corredor Centro-Leste, que sai de Goiás, passa por Minas Gerais e chega ao Espírito Santo.

A expectativa é que a proposta seja finalizada por Prates até o fim de semana para, na semana seguinte, ser submetida aos envolvidos.

Fontes da coluna consideram que é possível ver o lado meio cheio e o meio vazio do copo em relação ao tema. Para os mais otimistas, a possibilidade de ter um dispositivo que garanta investimentos no contorno da Serra do Tigre reforça que os Estados estão sendo ouvidos e que não devem sair de mãos abanando.

"Estamos sendo ouvidos. Já ia passar batido [o prejuízo para o ES e MG] e agora estamos no jogo" Fonte da coluna - Pediu para não ser identificada

Para outro conhecedor do tema, ainda é cedo para comemorar. O receio é que o dispositivo citado pelo senador Jean Paul Prates não ofereça as garantias suficientes para o investimento ser efetivado em prol dos Estados. E, caso isso aconteça, na avaliação dessa fonte, as chances de o Corredor Centro-Leste passar por melhorias será reduzida.

Um interlocutor desse processo lembra que a renovação antecipada da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) demonstrou que os Estados que sediam as ferrovias não estão sendo priorizados, uma vez que houve a opção pela União de realizar o chamado investimento cruzado.