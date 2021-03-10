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Troca do indicador

Disparada do IGP-M faz empresas mudarem contrato e até buscarem a Justiça

Com a alta do índice que corrige os aluguéis, de 28,94% no acumulado dos 12 meses encerrados em fevereiro, locatários e locadores estão negociando novos valores em meio ao cenário de crise

Publicado em 10 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

10 mar 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Prédios e casas em Vitória vistos a partir do Morro da Marinha, em Vila Velha
Imóveis: no acumulado dos 12 meses encerrados em fevereiro, o IGP-M alcançou 28,94%, maior alta desde maio de 2003 Crédito: Fernando Madeira
A disparada do IGP-M, índice de correção dos valores dos aluguéis, fez disparar também as negociações entre locadores e locatários em contratos imobiliários. O indicador teve uma alta de 28,94% no acumulado dos 12 meses encerrados em fevereiro. É o maior percentual desde 2003, quando registrou 31,53%. 
Diante do avanço do IGP-M ao longo do último ano - muito acima da inflação no mesmo período, de 4,57% -,  várias empresas e pessoas físicas passaram a reivindicar a utilização de outro indicador, a exemplo do próprio IPCA. E, em alguns casos, a "guerra" pela correção mais justa no pagamento pelo uso do imóvel tem ido parar na Justiça. 
O que muitos locatários alegam é que a alta do IGP-M em 2020 foi demasiadamente elevada, muito acima do valor registrado em 2019 (quase quatro vezes), e desproporcional na comparação com outros índices, ainda mais considerando o ambiente de crise econômica e sanitária vivido no país.

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O advogado empresarial Samir Nemer diz que alguns clientes conseguiram a substituição do indicador após negociações entre as partes envolvidas no contrato, e pondera que na ausência de uma conversa amistosa, cabe a discussão judicial. 
"Entendo que é possível fazer a discussão judicial em relação à aplicação do IGP-M,  afinal houve uma alta muito inesperada, e até porque o princípio do reajuste é atualizar a correção monetária do valor cobrado de uma forma que seja previsível. A partir do momento em que ele deixa de reajustar apenas a moeda e passa a aumentar em cerca de um quarto, podemos aplicar o que no código civil é chamado de onerosidade excessiva. Então, isso é possível de ser questionado em juízo e, muito provavelmente, o inquilino autor da ação terá êxito. Mas, claro, o melhor caminho sempre é uma conciliação administrativa, evitando levar isso para a esfera judicial."
Nemer cita dois exemplos em que conseguiu chegar a um entendimento entre locador e locatário. Um dos casos foi de um imóvel comercial na Enseada do Suá, em Vitória, em que o IGP-M foi substituído pelo IPCA. Uma indústria que é atendida pelo seu escritório também teve o reajuste revisto e reduzido após conversa com o proprietário do imóvel. 

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De acordo com ele, quem aluga um galpão, uma sala comercial ou qualquer espaço imobiliário sabe que o momento econômico não tem sido favorável para grande parte dos negócios, portanto, ser irredutível em uma conversa para adaptação de valores pode representar o descontentamento do cliente e uma ruptura posterior de contrato. 
O advogado acrescenta que a taxa de vacância (desocupação) de imóveis desde o início da pandemia do novo coronavírus tem crescido no Espírito Santo, em São Paulo e outros locais do país, o que pode ser um facilitador para as negociações.
"Está todo mundo com medo de perder renda, então, se o proprietário forçar a barra, exigindo a correção pelo IGP-M, pode ser que o locatário decida entregar o ponto, mesmo que não faça isso de imediato, no médio e no longo prazo a tendência é ele sair daquela área"
Samir Nemer - Advogado empresarial 
O que especialistas afirmam é que tem crescido a procura de empresas de diversos setores, como alimentos, celulose e embalagens, por orientações jurídicas em relação ao tema, ainda mais considerando que algumas consultorias estimam ser possível que o IGP-M de 2021 seja novamente elevado, na casa dos dois dígitos. O caminho, como todos sugerem e reforçam, é a negociação. 

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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