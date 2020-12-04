Nova concessão de 30 anos é aprovada para ferrovia Vitória a Minas

Locomotiva da Vale na Estrada de Ferro Vitória a Minas: renovação da concessão foi aprovada pela ANTT Crédito: Agência Vale/Divulgação

Correção Esta matéria vinha com o título "Novo contrato da ferrovia Vitória a Minas será assinado no dia 15", no entanto, a informação está errada. A data prevista para a assinatura do contrato de renovação da Vitória a Minas, divulgada pelo PPI, realmente era o dia 15, segundo o Ministério da Infraestrutura. Mas houve um adiamento para solucionar questões burocráticas e de agenda. A informação foi corrigida.

Apresentação do PPI mostra data de assinatura do contrato de renovação da concessão da Vitória a Minas para o dia 15 de dezembro Crédito: Apresentação/PPi/governo federal

Em julho, o plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) havia aprovado o documento que prorroga a concessão por mais 30 anos . Os contratos da mineradora para gestão da ferrovia no Estado e a de Carajás (EFC), no Pará, venceriam em 2027, e, agora, serão renovados antecipadamente, indo até 2057.

O acordo aprovado põe fim aos litígios em processos administrativos e judiciais, para que seja possível a assinatura da antecipação da renovação.

Os novos contratos, mais modernos, preveem investimentos de R$ 21 bilhões, sendo R$ 8,5 bilhões na EFVM e R$ 9,8 bilhões na EFC, além do uso do mecanismo de investimento cruzado, que permite usar parte do valor de outorga para a construção de novas ferrovias do Estado com investimento privado.

O governo estima que a Vale invista R$ 8,5 bilhões para melhorias na malha da EFVM até 2057, ampliando inclusive o transporte de passageiros , e R$ 2,5 bilhões para construir o primeiro trecho da EF 118. A mineradora também terá que fazer todo o projeto executivo da ferrovia, que passará pelos portos de Ubu (Anchieta), Central (em Presidente Kennedy), e do Açu (no Norte do Estado do Rio), chegando até a capital fluminense.

Segundo o governo, a realização dos investimentos previstos trará cerca de R$ 287 milhões aos cofres públicos, mediante arrecadação de tributos para os próximos seis anos. Além disso, é esperada a geração de 65 mil empregos. A renovação dos contratos também gerará redução no custo de fretes e de custos externos de acidentes e ambientais de R$ 1,7 bilhão.

A EFC e EFVM são consideradas as duas ferrovias mais seguras do país, com os menores índices de acidentes, e ocupam os dois primeiros lugares no Índice de Desempenho Ambiental Ferrovias, segundo a ANTT.