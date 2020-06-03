Estrada de Ferro Vitória a Minas deve ampliar transporte de passageiros

Estrada de Ferro Vitória a Minas Crédito: Vale/Divulgação

A Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) deve ampliar o número de passageiros depois que receber investimentos estimados em R$ 1 bilhão. A informação é do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que participou de uma conferência virtual na manhã desta quarta-feira (03) com o deputado federal Evair de Melo (PV).

Segundo o ministro, o dinheiro será utilizado para melhorar a malha e na resolução de conflitos ferrovia-cidades. A Vitória a Minas é uma ferrovia de 1904 e transporta mais de 120 milhões de toneladas por ano, o que a coloca entre as 10 mais eficientes do planeta. Com os investimentos a serem feitos a gente deve ter uma ampliação no transporte de passageiros, com uma frequência maior e mais disponibilidade no trem de passageiros, informou o ministro.

OBRAS DE NOVA FERROVIA COMEÇAM ATÉ 2022

Além do investimento na EFVM, a Vale também dará início à construção da ferrovia que ligará o Espírito Santo ao Rio de Janeiro. O trecho sob responsabilidade da empresa ligará Cariacica a Anchieta. Este trecho da obra ficará sob responsabilidade da Vale como contrapartida pela prorrogação da utilização da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM).

A Vale vai fazer todo o projeto da ferrovia ligando Vitória ao Rio de Janeiro e construir o trecho inicial até Anchieta. Esse é o início da ferrovia 118, que no futuro vai ligar os dois Estados. Acho que a renovação da EFVM sai no segundo semestre, depois vamos passar pelo período de licenciamento, então, até o fim de 2021, início de 2022, a gente deve iniciar essa obra, disse o ministro citando investimentos de até R$ 2,5 bilhões para a construção do trecho.

Depois que tivermos todo o projeto, veremos onde buscar o investimento para fazer o restante da ligação desta ferrovia, acrescentou o ministro.