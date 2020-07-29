Locomotiva da Vale na Estrada de Ferro Vitória a Minas Crédito: Agência Vale / Divulgação

Your browser does not support the audio element. TCU aprova nova ferrovia no ES e renovação de concessão da Vale

O plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou nesta quarta-feira os processos de prorrogação da concessão de ferrovias da Vale por mais 30 anos. Os contratos da mineradora para gestão das estradas de ferro Vitória a Minas (EFVM) e Carajás (EFC) venceriam em 2027, e, com o aval da Corte de contas, serão renovados antecipadamente, indo até 2057.

Os novos contratos, mais modernos, prevêem investimentos de R$ 21 bilhões, sendo R$ 8,5 bilhões na EFVM e R$ 9,8 bilhões na EFC, além do uso do mecanismo de investimento cruzado, que permite usar parte do valor de outorga para a construção de novas ferrovias do Estado com investimento privado. O valor a ser pago pela Vale em outorga ao poder concedente será de cerca de R$ 2,2 bilhões por ambas as ferrovias.

Por unanimidade, os ministros aprovaram o acórdão proposto pelo relator, ministro Bruno Dantas, que reconheceu a vantajosidade para a União em fazer a prorrogação antecipada nesses moldes e que não há irregularidades ou problemas técnicos no projeto apresentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pelo Ministério da Infraestrutura, dando assim aval para a renovação.

O governo estima que a Vale invista R$ 8,5 bilhões para melhorias na malha da EFVM até 2057, ampliando inclusive o transporte de passageiros , e R$ 2,5 bilhões para construir o primeiro trecho da EF 118. A mineradora também terá que fazer todo o projeto executivo da ferrovia, que passará pelos portos de Ubu (Anchieta), Central (em Presidente Kennedy), e do Açu (no Norte do Estado do Rio), chegando até a capital fluminense.

"É a consolidação de uma solução inovadora de fazer ferrovia no Brasil sem a utilização de recursos públicos. O investimento cruzado, utilizando outorgas de concessões ferroviárias, é uma das principais estratégias do governo federal para dobrar a participação desse modo na matriz de transportes nacional. Estamos mostrando que a restrição orçamentária não será um impeditivo para desenvolvermos a infraestrutura do país", comentou o ministro Tarcísio Gomes de Freitas.

Segundo o governo, a realização dos investimentos previstos trará cerca de R$ 287 milhões aos cofres públicos, mediante arrecadação de tributos para os próximos seis anos. Além disso, é esperada a geração de 65 mil empregos. A renovação dos contratos também gerará redução no custo de fretes e de custos externos de acidentes e ambientais de R$ 1,7 bilhão.

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Em entrevista para A Gazeta, o governador Renato Casagrande (PSB) comemorou a decisão e disse que ela é um primeiro passo para o Estado ganhar a nova ferrovia por completo, até o Rio.

"É um passo que dá segurança para o Estado quanto a esse investimento e que abre caminhos para o nosso desenvolvimento, sobretudo da região Sul, que precisa de um novo oxigênio na economia."

AJUSTES NO CONTRATO

O TCU recomendou a ANTT alguns ajustes no projeto e modificou pontos como os valores das outorgas. O relator, acompanhado pelo tribunal, entendeu que os critérios questionados por técnicos da Corte não retiravam a vantajosidade da proposta.

Vai ter Ferrovia de Integração do Centro-Oeste! TCU acaba de autorizar renovação de ferrovias Vitória-Minas e Carajás. Usaremos parte da outorga p/ construir nova ferrovia sem um centavo do orçamento. No geral, injetamos + R$ 17 bi no setor criando cerca de 65 mil empregos pic.twitter.com/2ksmnQcRi9 — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) July 29, 2020

A análise técnica do órgão identificou problemas nos cálculos, com a incidência de impostos. O erro foi reconhecido pela ANTT. Com isso, o valor da outorga da EFVM aumentou em R$ 307 milhões. O governo pretende utilizar parte do valor arrecadado para a compra de material a ser utilizado na Ferrovia Oeste-Leste (Fiol), na Bahia.

Agora, o processo volta para as mãos da ANTT, que após os ajustes recomendados, vai apresentar a proposta a Vale para assinatura do aditivo da concessão.

A EFC e EFVM são consideradas as duas ferrovias mais seguras do país, com os menores índices de acidentes, e ocupam os dois primeiros lugares no Índice de Desempenho Ambiental Ferrovias, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) tem extensão total de 905 km e seu traçado percorre em boa extensão o vale do Rio Doce. O principal produto escoado é o minério de ferro proveniente de Minas Gerais e destinado à exportação. Já a Estrada de Ferro Carajás (EFC), com 892 km de extensão, liga o Porto de Itaqui, no Maranhão, às províncias minerais da Serra dos Carajás, no Pará.

O pleno do TCU aprovou a antecipação da renovação da outorga da estrada de ferro Vitoria-Minas. A ferrovia Litoranea sul(Cariacica-Anchieta) faz parte dos compromissos assumidos pela Vale. Importante passo para o desenvolvimento do Estado e, especialmente, do sul do ES. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) July 29, 2020

OS CAPÍTULOS DA NOVELA DA EF 118