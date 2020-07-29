Casagrande comemora ferrovia no ES e diz que projeto fica pronto em 1 ano

Governador do Estado, Renato Casagrande, celebrou decisão do TCU Crédito: Vitor Jubini

Segundo Casagrande, a garantia de que a Vale construirá o primeiro trecho da ferrovia, ligando Cariacica a Anchieta , e também desenvolverá todo o projeto executivo da obra são um primeiro passo importante para a estrada de ferro se concretizar, trazendo mais desenvolvimento para o Estado.

Casagrande disse que, pelas conversas tidas com a Vale até aqui, o projeto executivo deve ficar pronto em 1 ano após a assinatura do contrato e que as contratações para a obra devem se iniciar entre 2021 e 2022, como o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, havia antecipado. O número de empregos a serem gerados ainda não foi estimado pela empresa ou pelo governo.

Anseio antigo do setor produtivo capixaba, a Ferrovia Vitória-Rio (EF 118) tem como meta interligar os portos de Ubu, em Anchieta , Central, que será construído em Presidente Kennedy , e do Açu, que fica no Norte do Estado do Rio, para reduzir os custos de frete e trazer mais competitividade para as empresas.

O governo federal estima que a Vale invista R$ 2,5 bilhões para construir o ramal até Anchieta, além de outros R$ 8,5 bilhões que serão investidos para melhorias na malha existente da EFMV, ampliando-a e aumentando também o transporte de passageiros.

"A Vale fazer o projeto até a divisa com o Rio de Janeiro e construir até Anchieta é um primeiro passo de extrema importância que abre caminhos para o nosso desenvolvimento, sobretudo da região Sul capixaba, que precisa de um novo oxigênio na economia e que esse investimento vai dar" Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo

O governador explicou que a ferrovia, quando pronta, vai ajudar na retomada das operações da Samarco, em Anchieta, o que deve acontecer de forma gradual até 2030. "Isso cria expectativa da Samarco voltar a operar com mais capacidade a partir dessa ferrovia pronta".

Ele prometeu ainda trabalhar desde já alternativas que permitam que a nova ferrovia chegue até a divisa com o Rio, em um segundo momento. "O Porto Central também vai depender muito dessa ferrovia e vamos trabalhar para ela chegar até lá. Mas nosso objetivo final é chegar até o Rio", comentou.

A ideia do governo federal é que, após concluído o ramal até Anchieta, esse trecho seja licitado e concedido. A vencedora, então, faria a administração dessa malha e seria responsável por dar sequência a mais uma etapa a obra.

A APROVAÇÃO PELO TCU

Por unanimidade, os ministros do TCU aprovaram o acórdão proposto pelo relator, ministro Bruno Dantas, que reconheceu a vantajosidade para a União em fazer a prorrogação antecipada e que não há irregularidades ou problemas técnicos no projeto apresentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pelo Ministério da Infraestrutura, dando assim aval para a renovação.

Serão renovados antecipadamente os contratos da mineradora para gestão das estradas de ferro Vitória a Minas (EFVM) e Carajás (EFC), que só venceriam em 2027, e, com o aval da Corte de contas, vão até 2057.

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O valor a ser pago pela Vale em outorga ao poder concedente será de cerca de R$ 2,2 bilhões por ambas as ferrovias.

Os novos contratos, mais modernos, preveem investimentos de R$ 21 bilhões, sendo R$ 8,5 bilhões na EFVM e R$ 9,8 bilhões na EFC, além do uso do mecanismo de investimento cruzado, que permite usar parte do valor de outorga para a construção de novas ferrovias do Estado com investimento privado.

Além de iniciar a EF 118, a Vale terá que fazer, como contrapartida, a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico) entre Mara Rosa (GO) e Água Boa (MT).

Segundo o governo, a realização dos investimentos previstos trará cerca de R$ 287 milhões aos cofres públicos, mediante arrecadação de tributos para os próximos seis anos. Além disso, é esperada a geração de 65 mil empregos.

Locomotiva da Vale na Estrada de Ferro Vitória a Minas: renovação liberada pelo TCU Crédito: Agência Vale/Divulgação

"É a consolidação de uma solução inovadora de fazer ferrovia no Brasil sem a utilização de recursos públicos. O investimento cruzado, utilizando outorgas de concessões ferroviárias, é uma das principais estratégias do governo federal para dobrar a participação desse modo na matriz de transportes nacional. Estamos mostrando que a restrição orçamentária não será um impeditivo para desenvolvermos a infraestrutura do país", comentou o ministro Tarcísio Gomes de Freitas.

AJUSTES NO CONTRATO

O TCU recomendou à ANTT alguns ajustes no projeto e modificou pontos como os valores das outorgas. O relator, acompanhado pelo tribunal, entendeu que os critérios questionados por técnicos da Corte não retiravam a vantajosidade da proposta.

A análise técnica do órgão identificou problemas nos cálculos, com a incidência de impostos. O erro foi reconhecido pela ANTT. Com isso, o valor da outorga da EFVM aumentou em R$ 307 milhões. O governo pretende utilizar parte do valor arrecadado para a compra de material a ser utilizado na Ferrovia Oeste-Leste (Fiol), na Bahia.

Agora, o processo volta para as mãos da ANTT que, após os ajustes recomendados, vai apresentar a proposta a Vale para assinatura do aditivo da concessão.

A EFC e EFVM são consideradas as duas ferrovias mais seguras do país, com os menores índices de acidentes, e ocupam os dois primeiros lugares no Índice de Desempenho Ambiental Ferrovias, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) tem extensão total de 905 km e seu traçado percorre em boa extensão o vale do Rio Doce. O principal produto escoado é o minério de ferro proveniente de Minas Gerais e destinado à exportação. Já a Estrada de Ferro Carajás (EFC), com 892 km de extensão, liga o Porto de Itaqui, no Maranhão, às províncias minerais da Serra dos Carajás, no Pará.

O pleno do TCU aprovou a antecipação da renovação da outorga da estrada de ferro Vitoria-Minas. A ferrovia Litoranea sul(Cariacica-Anchieta) faz parte dos compromissos assumidos pela Vale. Importante passo para o desenvolvimento do Estado e, especialmente, do sul do ES. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) July 29, 2020

OS CAPÍTULOS DA NOVELA DA EF 118