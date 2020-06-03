Ferrovia vai ser construída para ligar Cariacica a Anchieta Crédito: Tama66/Pixabay

Your browser does not support the audio element. Obras de ferrovia entre Cariacica e Anchieta começam no final de 2021

As obras do primeiro trecho da Estrada de Ferro Vitória- Rio (EF 118), ligando Cariacica a Anchieta, devem ter início entre o final de 2021 e o começo de 2022, segundo anunciou o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas , na manhã desta quarta-feira (03), em conferência on-line com o deputado federal Evair de Melo (PV).

De acordo com o ministro, a construção dessa etapa ficará sob responsabilidade da Vale como contrapartida pela prorrogação antecipada do contrato de concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM).

A Vale vai fazer todo o projeto [de engenharia] da ferrovia ligando Vitória ao Rio de Janeiro e construir o trecho inicial até Anchieta. Esse é o início da ferrovia 118, que no futuro vai ligar os dois Estados. Acho que a renovação da EFVM sai no segundo semestre, depois vamos passar pelo período de licenciamento, então, até o fim de 2021, início de 2022, a gente deve iniciar essa obra, disse o ministro, citando investimentos de até R$ 2,5 bilhões para a construção do trecho.

Depois tivermos todo o projeto veremos onde buscar o investimento para fazer o restante da ligação dessa ferrovia, acrescentou o ministro ao dizer ainda que a nova infraestrutura será importante para atender ao Porto de Ubu e a Samarco, em Anchieta, num primeiro momento e futuramente o Porto Central, em Presidente Kennedy, Porto de Açu, em São João da Barra, no Rio de Janeiro.

Apesar de a primeira parte da ferrovia ser construída pela Vale, isso não quer dizer que ela será a responsável pela operação. Depois de pronta deverá ser feita a concessão do ramal ferroviário que determinará qual empresa será responsável por sua exploração. A companhia que arrematar a concessão deve ser a responsável em terminar as obras até o Rio.

Conforme A Gazeta havia noticiado com exclusividade, a previsão é que a Vale faça 72 quilômetros da linha férrea, de Cariacica até o Porto de Ubu, em Anchieta. Após todos os licenciamentos e desapropriações que a contratação de mão de obra deve ser iniciada.

DEMORA PARA RESOLVER RENOVAÇÃO ATRASA OBRAS DE NOVA FERROVIA

Apesar das previsões do ministro sobre as obras da ferrovia, a construção só vai começar após o governo federal finalizar o processo de renovação antecipada da EFVM. O contrato com suas exigências, ainda está em análise no Tribunal de Contas da União (TCU) e o órgão tem criado empecilhos para autorizar o prolongamento das concessões.

A Corte, por exemplo, deu parecer desfavorável à renovação da Estrada de Ferro Carajás, também da Vale. Na live, Tarcísio de Freitas explica acreditar numa solução rápida para o impasse.

O acordo entre governo e a mineradora estava para ser assinado no ano passado, o que não ocorreu. No contrato a ser fechado entre empresa e União, estarão descritas todas as contrapartidas necessárias para a empresa obter a renovação antecipada da concessão da EFVM, que só vence em 2027.

Além da elaboração de todo o projeto de construção da Estrada de Ferro Vitória-Rio (EF-118) e da execução do primeiro trecho de obras, de Cariacica até Anchieta, contrato da Vale deve prever ainda a construção de um trecho da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico) e investimentos na própria malha da EFVM.

Aproximadamente, R$ 1 bilhão, segundo o ministro da Infraestrutura, será aplicado na resolução de conflitos com as comunidades cortas pela EFVM e também para a ampliação do transporte de passageiros.

Além da construção do primeiro trecho da estrada de ferro 118, estão previstos investimentos de R$ 1 bilhão na EFVM. De acordo com o ministro da Infraestrutura, o investimento vai ser feito na resolução de conflitos ferrovia-cidades e também para ampliar o transporte de passageiros.