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#Finançasparatodos

Fucape vai oferecer cursos gratuitos de educação financeira no ES

Faculdade capixaba, por meio do Laboratório de Finanças e da fintech de crédito Unit, quer fechar parcerias com empresas para ajudar profissionais que ganham até R$ 3.500 a cuidar melhor do dinheiro

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

19 abr 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Curso tem objetivo de desenvolver a cultura financeira entre os profissionais
Curso tem objetivo de desenvolver a cultura financeira entre os profissionais Crédito: Freepik
A Fucape, por meio do Laboratório de Finanças e da Unit (fintech de crédito), vai oferecer cursos gratuitos de educação financeira para profissionais que ganham até R$ 3.500 mensais e atuam em companhias privadas, organizações não-governamentais ou empresas públicas.
O curso vai ser virtual e terá uma carga horária de 15 horas. A programação será dividida em quatro módulos: 1) Você e o dinheiro; 2) Planejamento financeiro; 3) Desendividamento; 4) Poupança e investimentos.
Segundo a coordenadora do Fucape Finance Lab + Valor, Neyla Tardin, a iniciativa, que faz parte do programa #Finançasparatodos, tem o objetivo de estimular cidadãos a serem mais conscientes na gestão das finanças de modo que as pessoas saibam fazer escolhas de investimento, poupança e endividamento.
"O nosso propósito é disseminar a cultura da educação financeira. É uma forma de contribuir com a cidadania, ajudando trabalhadores a lidar melhor com sua previdência e suas dívidas. A Unit é uma fintech parceira do programa e tem o mesmo propósito"
Neyla Tardin  - Coordenadora do Fucape Finance Lab + Valor
Neyla explica que organizações interessadas em participar devem procurar o Fucape Finance Lab por meio da própria faculdade, localizada em Vitória, ou do site www.fucape.br.
A partir das parcerias que serão firmadas, será montado junto ao RH de cada empresa um programa que atenda os funcionários da instituição. A professora adiantou à coluna que a primeira companhia a aderir ao programa foi a Extrafruti.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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