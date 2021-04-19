Fucape vai oferecer cursos gratuitos de educação financeira no ES

Curso tem objetivo de desenvolver a cultura financeira entre os profissionais Crédito: Freepik

A Fucape, por meio do Laboratório de Finanças e da Unit (fintech de crédito), vai oferecer cursos gratuitos de educação financeira para profissionais que ganham até R$ 3.500 mensais e atuam em companhias privadas, organizações não-governamentais ou empresas públicas.

O curso vai ser virtual e terá uma carga horária de 15 horas. A programação será dividida em quatro módulos: 1) Você e o dinheiro; 2) Planejamento financeiro; 3) Desendividamento; 4) Poupança e investimentos.

Segundo a coordenadora do Fucape Finance Lab + Valor, Neyla Tardin, a iniciativa, que faz parte do programa #Finançasparatodos, tem o objetivo de estimular cidadãos a serem mais conscientes na gestão das finanças de modo que as pessoas saibam fazer escolhas de investimento, poupança e endividamento.

"O nosso propósito é disseminar a cultura da educação financeira. É uma forma de contribuir com a cidadania, ajudando trabalhadores a lidar melhor com sua previdência e suas dívidas. A Unit é uma fintech parceira do programa e tem o mesmo propósito" Neyla Tardin - Coordenadora do Fucape Finance Lab + Valor

Neyla explica que organizações interessadas em participar devem procurar o Fucape Finance Lab por meio da própria faculdade, localizada em Vitória, ou do site www.fucape.br.