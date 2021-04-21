Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
IPO

PicPay entra com pedido de abertura de capital na bolsa americana Nasdaq

Aplicativo criado no Espírito Santo e atualmente controlado pela J&F, holding da família Batista, deu o primeiro passo para fazer seu IPO

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2021 às 17:57
Picpay se prepara para abrir capital na Bolsa de Valores
Picpay se prepara para abrir capital na Bolsa de Valores Crédito: Rogério Cassimiro/PicPay Divulgação
A fintech PicPay, fundada no Espírito Santo, protocolou nesta quarta-feira (21) um pedido para abrir capital na Bolsa de Valores de Nasdaq, nos Estados Unidos. A data e o valor que a companhia pretende arrecadar com o IPO (Oferta Pública Inicial) ainda não foram definidos.
A abertura de capital do app de pagamentos será coordenada pelos bancos Bradesco BBI, BTG Pactual, Santander e Barclays, segundo informações dos jornais O Globo e do Valor Econômico.
A colunista Beatriz Seixas, de A Gazetajá havia destacado em fevereiro que o PicPay estudava abrir capital em bolsa mas ainda estava avaliando se faria a oferta de ações na bolsa brasileira, a B3, ou se iria abrir o capital na Nasdaq. A empresa acabou optando pela segunda opção.

Veja Também

Wine mantém planos, mas ainda não tem previsão de entrar na Bolsa de Valores

Renner se prepara para entrar na Bolsa de Valores e mira compra da Dafiti

Segundo o Valor, o prospecto da operação aponta que o PicPay terá ações classe A, que serão vendidas na oferta e darão direito a um voto cada; e papéis classe B, que terão direito a dez votos cada. Trata-se de um modelo é comum em empresas de tecnologia que abrem o capital nos Estados Unidos, aponta o jornal.
Fundado no Espírito Santo, o aplicativo teve o controle acionário vendido para o Banco Original em 2019. Agora, porém, o banco deixou de ter participação no PicPay após uma nova reorganização societária e a fintech passou a ser controlada pela J&F, holding da família Batista.

O PICPAY

Maior fintech do Brasil em número de clientes, com cerca de 40 milhões, o PicPay ficou conhecido por permitir a transferência instantânea entre diferentes contas, antes mesmo de o Pix ser criado pelo Banco Central. Por mês, são mais de R$ 2 bilhões em transações.
A companhia oferece também serviços como saque, emissão de boletos e uma rentabilidade acima do CDI para aqueles que têm recursos depositados na conta.
A fintech vem apresentando expressivo crescimento nos últimos anos, mas foi em 2020, em meio à pandemia do coronavírus, que a carteira de clientes disparou em virtude da intensa busca por serviços financeiros digitais. Para se ter uma ideia, em 2019 o Picpay tinha cerca de 14 milhões de clientes.

Veja Também

Itapuã Calçados entra com pedido de recuperação judicial no ES

Entenda como a Vale está ficando cada vez mais gringa e o que pode mudar

Recuperação judicial da Samarco deve preservar 1,6 mil empregos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Estados Unidos Picpay Bolsa de Valores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados