Gigante das vendas de móveis on-line terá centro de distribuição no ES

Terminal Industrial e Multimodal da Serra (Tims) vai receber o centro de distribuição Crédito: Divulgação/TIMS

Atualização O número de empregos gerados e o valor do investimento foram divulgados pela empresa após a matéria ter sido publicada. O texto foi atualizado.

A MadeiraMadeira, loja de móveis e decoração com forte atuação no e-commerce, está chegando no Espírito Santo também com operações físicas. Com investimento de R$ 10 milhões, a gigante do setor está erguendo um centro de distribuição (CD) na Serra que deve gerar 220 empregos.

O CD está sendo construído no Terminal Industrial Multimodal da Serra (TIMS), segundo informações do condomínio logístico. O centro vai ocupar uma área de 17.778 m² e será no modelo fulfillment, conceito que agrega todas as etapas do e-commerce, desde a separação dos produtos vendidos on-line até a entrega para o cliente final.

De acordo com a informações da MadeiraMadeira, serão cerca de 120 contratados diretamente para as operações, além da expectativa de criação de outros 100 empregos indiretos.

Paralelo a isso, a marca também está abrindo lojas físicas no Estado. Segundo a rede, no mês passado foi inaugurada uma megaloja na Glória, em Vila Velha. Para o próximo mês, está prevista a abertura de uma segunda unidade no município, no bairro Santa Mônica.

APORTE FEZ MARCA ANTECIPAR OS INVESTIMENTOS

Recentemente a MadeiraMadeira recebeu um aporte de US$ 190 milhões liderado pelas empresas SoftBank e Dynamo.

Foi essa aplicação, aliás, que fez a empresa antecipar investimentos que inicialmente estavam previstos para 2022, como é o caso da instalação do centro de distribuição no Tims.