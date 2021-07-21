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Leonel Ximenes

Gigante mineira de alimentos anuncia compra de empresa capixaba

Venda da maior produtora de frangos do Espírito Santo depende da aprovação do Cade

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 13:08

Públicado em 

21 jul 2021 às 13:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sede da Uniaves em Castelo, que tem capacidade para abater 160 mil aves diariamente
Sede da Uniaves em Castelo, que tem capacidade para abater 160 mil aves diariamente Crédito: Reprodução do YouTube
A Rio Branco Alimentos, dona da marca Pif Paf, anunciou a compra da Uniaves, de Castelo, a maior produtora de frango do Espírito Santo. Em comunicado ao mercado, a empresa mineira afirma que a aquisição possibilitará a ampliação da capacidade de processamento de aves para a expansão de seus negócios no Brasil e no exterior. O valor do negócio não foi revelado.
Localizada na cidade de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira, a Pif Paf, fundada há 50 anos e uma das 10 maiores no setor de processamento de aves, suínos, massas e vegetais do país, ressalta que a concretização do negócio depende da aprovação do Cade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A empresa capixaba ainda não se manifestou oficialmente sobre o anúncio da venda.

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Pelo comunicado da Pif Paf, até que a aquisição seja deliberada pelo Cade, as duas empresas “continuam a atuar de forma independente, sendo que as atuais práticas e políticas comerciais permanecem vigentes e sem qualquer alteração”.
A Pif Paf tem 10 unidades industriais e 12 unidades produtivas, produzindo 22 mil toneladas de produtos acabados por mês, entre cortes de aves e suínos, embutidos e massas. São 11 centros de distribuição, 400 veículos de distribuição agregados e 195 mil entregas por mês. Ao todo, a companhia executa 75 milhões de abates de aves e 500 mil suínos por ano.

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A Uniaves diz que tem capacidade física instalada para abater 160 mil aves diariamente. Exporta seus produtos para vários países como África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Bielorrússia, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Japão, Ilhas Maurício e Hong Kong, entre outros.
O frigorífico capixaba tem em seu portfólio produtos para as linhas tradicionais, temperados, churrasco e o frango clássico.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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