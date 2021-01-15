Empresa capixaba tem receita exclusiva de linguiça para churrasco Crédito: Cofril/Sandro Mancini

Quem está acostumado a curtir o verão no Espírito Santo, sabe que o churrasco faz parte da programação do capixaba nesses dias quentes, principalmente, para quem está no litoral. E um dos itens principais, que não falta no cardápio e na churrasqueira, é a linguiça de pernil para churrasco, de receita exclusiva da Cofril.

A linguiça é tão famosa que é a mais lembrada pelos consumidores capixabas. O trabalho que começou com três irmãos, em 1987, caiu mesmo no gosto dos apreciadores de churrasco. Produzida com base de pernil suíno, a receita da linguiça já é considerada um “segredo de estado”, porque segundo os consumidores, não existe sabor igual.

Na época em que os irmãos começaram a empresa, eles abatiam dois suínos e produziam 300 kg de linguiça por semana, atualmente, são abatidos todo mês cerca de 17.000 bovinos e suínos. Só de derivados suínos, são produzidas 2.300 toneladas por mês.

Além da linguiça de pernil para churrasco, são produzidos na Cofril, mais de 120 itens, incluindo variações de linguiça, carnes suínas in natura, ingredientes para feijoada, bacon, presunto, apresuntado, mortadela, salsicha, diversos tipos de linguiças, pernil defumado e outros.

A Cofril produz a linguiça de pernil para churrasco mais lembrada do Espírito Santo Crédito: Cofril

As unidades da empresa ficam em Atílio Vivácqua e Cachoeiro de Itapemirim, ambas no Sul do Espírito Santo, e por isso, o capixaba sempre tem acesso a produtos frescos em diversos estabelecimentos do Estado. Após a produção, a distribuição aos clientes é imediata.

De acordo com a empresa, a entrega dos produtos aos estabelecimentos do setor, como supermercados, padarias, mercearias, lanchonetes, restaurantes, casas de carnes e bares, é semanalmente para garantir os sabores irresistíveis e exclusivos.

A Cofril é uma capixaba que está na mesa, no churrasco e nos restaurantes de todo o Estado. Para manter o padrão de qualidade dos seus produtos a empresa conta com uma equipe que planeja tudo em seus mínimos detalhes, para oferecer ao mercado o que há de melhor em matéria de sabor na sua ampla linha de derivados de carne suína.

CALCULADORA DE CHURRASCO

Conhecendo a necessidade do consumidor, a Cofril criou um serviço para facilitar a vida de quem for organizar um churrasco e ainda tem dúvida da quantidade de carnes e linguiças que precisam ser compradas.