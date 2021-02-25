Gigante do eletroeletrônico no Brasil vai abrir loja em Vitória

Loja da Fast Shop em shopping da São Paulo Crédito: Divulgação

Já está reservado, no Shopping Vitória , o espaço para a instalação da primeira loja da rede Fast Shop no Espírito Santo. Segundo a coluna apurou com a direção do shopping, a inauguração de uma das maiores redes do varejo de eletroeletrônicos do país está prevista para julho.

Com mais de 90 unidades em 11 Estados, a Fast Shop pretende construir também um centro de distribuição no Espírito Santo , mas o local ainda não foi revelado pela direção da rede.

“A Fast Shop estuda a abertura de operação no Espírito Santo, um Estado estratégico dentro dos planos de crescimento da companhia para 2021, considerando loja física e centro de distribuição. O projeto está em andamento, e o objetivo é o de levar para os clientes da região o conceito da Fast Shop”, diz nota enviada pela assessoria de imprensa da empresa.

HÁ 35 ANOS, O INÍCIO DAS OPERAÇÕES

A rede Fast Shop começou a operar em 1986 como uma concessionária autorizada Yamaha que vendia motocicletas, motores de popa, jetski, peças e prestava assistência técnica para estes produtos, na Zona Norte de São Paulo

Cinco anos mais tarde, a empresa começou a operação de logística de entrega de eletrodomésticos aos contemplados de grandes administradoras de consórcio. Em 1996, a Fast Shop inaugurou sua primeira loja dentro de um shopping center, o Ibirapuera, na capital paulista. No ano 2000, a rede inaugurou seu site de vendas pela internet.