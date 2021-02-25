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Leonel Ximenes

Gigante do eletroeletrônico no Brasil vai abrir loja em Vitória

Unidade da rede Fast Shop deve ser inaugurada em julho, no Shopping Vitória

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

25 fev 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Loja da Fast Shop em shopping da São Paulo
Loja da Fast Shop em shopping da São Paulo Crédito: Divulgação
Já está reservado, no Shopping Vitória, o espaço para a instalação da primeira loja da rede Fast Shop no Espírito Santo. Segundo a coluna apurou com a direção do shopping, a inauguração de uma das maiores redes do varejo de eletroeletrônicos do país está prevista para julho.
Com mais de 90 unidades em 11 Estados, a Fast Shop pretende construir também um centro de distribuição no Espírito Santo, mas o local ainda não foi revelado pela direção da rede.
“A Fast Shop estuda a abertura de operação no Espírito Santo, um Estado estratégico dentro dos planos de crescimento da companhia para 2021, considerando loja física e centro de distribuição. O projeto está em andamento, e o objetivo é o de levar para os clientes da região o conceito da Fast Shop”, diz nota enviada pela assessoria de imprensa da empresa.

HÁ 35 ANOS, O INÍCIO DAS OPERAÇÕES 

A rede Fast Shop começou a operar em 1986 como uma concessionária autorizada Yamaha que vendia motocicletas, motores de popa, jetski, peças e prestava assistência técnica para estes produtos, na Zona Norte de São Paulo.
Cinco anos mais tarde, a empresa começou a operação de logística de entrega de eletrodomésticos aos contemplados de grandes administradoras de consórcio. Em 1996, a Fast Shop inaugurou sua primeira loja dentro de um shopping center, o Ibirapuera, na capital paulista. No ano 2000, a rede inaugurou seu site de vendas pela internet.
Paralelamente ao lançamento do comércio virtual, a Fast Shop continuou a expandir suas lojas físicas. Hoje, além de São Paulo, a Fast Shop tem lojas em outros 10 Estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Brasília, Goiás, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará e Paraíba.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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