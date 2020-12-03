Loja de famosa marca americana de motos fecha as portas no ES

A loja da Harley-Davidson em Vitória vai fazer cinco anos no próximo dia 12 Crédito: Divulgação

A única loja de motos Harley-Davidson no Espírito Santo vai encerrar suas atividades no próximo dia 31 de dezembro. Em comunicado a um grupo de clientes, o empresário Diego Lobato anunciou que a unidade na Enseada do Suá, em Vitória, que fará cinco anos no próximo dia 12, será fechada no final deste ano, uma medida decorrente da diminuição das operações da marca americana no Brasil e em outros países.

“Com muito pesar venho informar que nosso projeto Vitória Harley-Davidson encerrará suas atividades em 31/12/2020. Duro escrever isso, são lágrimas que escorrem no rosto, são lembranças maravilhosas que vem à mente”, escreveu, em tom emocionado, o empresário capixaba.

Segundo o site especializado Webmotors, a Harley-Davidson não vai deixar o Brasil , como está acontecendo com a marca em alguns países da América Latina. A empresa, no entanto, está passando por um processo de reestruturação no mundo todo.

O “The Rewire”, como é chamado o plano de reestruturação, tem como base a preparação para um outro plano estratégico de cinco anos que virá a seguir, no período de 2021 a 2025, o "The Hardwire". O atual prevê a redução da complexidade das operações, o aprimoramento do foco da marca e decisões mais rápidas.

No comunicado sobre o encerramento das operações da HD no Espírito Santo, o empresário Diego Lobato relaciona os prêmios e reconhecimentos conquistados pela unidade da marca em Vitória: melhor concessionária do Brasil em 2019 e 3ª em 2017 e 2018; melhor performance de vendas do Brasil entre 2016 e 2020; melhor resultado do Brasil e liderança no mercado capixaba entre 2016 e 2020; 4º maior volume de vendas do Brasil entre 2018 e 2020; e empresa que organizou o Vitória Rock Festival, festival que movimentou a cena do rock capixaba.

HISTÓRIA IMORTALIZADA NO CINEMA

A Harley-Davidson Motor Cycles foi fundada em Milwaukee (EUA), em 1903. Reconhecida mundialmente como uma marca emblemática de motocicletas fabrica motos de grande porte e cilindrada.