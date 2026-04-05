Ciclone e frente fria devem trazer chuvas e ventos fortes ao ES

Chuva pode chegar ao ES a partir de quinta Crédito: Fernando Madeira

A formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil deve influenciar o tempo no Espírito Santo ao longo da semana. A previsão é de aumento da instabilidade e possibilidade de chuva e ventos fortes no Estado a partir de quinta-feira (9), segundo a empresa de meteorologia Climatempo.

O sistema começa a se formar entre segunda-feira (6) e terça-feira (7), a partir de uma área de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina. Com o avanço de uma massa de ar frio de origem polar, o contraste com o ar quente na região favorece a formação do ciclone extratropical, que deve se intensificar sobre o Uruguai. A frente fria associada a esse sistema avança pelo país ao longo da semana.

Após provocar temporais no Sul do Brasil e em Mato Grosso do Sul nos dias 6 e 7, a frente fria avança para o Sudeste. Na quarta-feira (8), são esperadas fortes pancadas de chuva em áreas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.