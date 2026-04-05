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Ciclone e frente fria devem trazer chuvas e ventos fortes ao ES

Fenômeno meteorológico se forma no Sul do país e avança para o Sudeste, com previsão de instabilidade a partir de quinta-feira (9) no Estado capixaba
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

04 abr 2026 às 21:07

Publicado em 04 de Abril de 2026 às 21:07

tempo nublado; tempo chuvoso; tempo fechado; chuva; chuva em Vitória
Chuva pode chegar ao ES a partir de quinta Crédito: Fernando Madeira
A formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil deve influenciar o tempo no Espírito Santo ao longo da semana. A previsão é de aumento da instabilidade e possibilidade de chuva e ventos fortes no Estado a partir de quinta-feira (9), segundo a empresa de meteorologia Climatempo.
O sistema começa a se formar entre segunda-feira (6) e terça-feira (7), a partir de uma área de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina. Com o avanço de uma massa de ar frio de origem polar, o contraste com o ar quente na região favorece a formação do ciclone extratropical, que deve se intensificar sobre o Uruguai. A frente fria associada a esse sistema avança pelo país ao longo da semana.
Após provocar temporais no Sul do Brasil e em Mato Grosso do Sul nos dias 6 e 7, a frente fria avança para o Sudeste. Na quarta-feira (8), são esperadas fortes pancadas de chuva em áreas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Já na quinta-feira (9), a instabilidade se espalha também pelo Espírito Santo, com previsão de pancadas de chuva em diferentes regiões do Estado.

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