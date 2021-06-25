Empresa capixaba vai lançar supermercado 100% on-line no ES e no Brasil

Compra on-line: cada vez mais consumidores têm aderido à aquisição de produtos pela internet Crédito: Snowing/Freepik

Em meio às mudanças do comportamento de compra dos consumidores, que a cada dia estão mais presentes no mundo virtual - seja em função das inovações tecnológicas ou pelas condições impostas pela própria pandemia do coronavírus -, empreendedores do Estado estão apostando no lançamento de um supermercado 100% on-line.

Estão por trás do projeto nomes fortes da economia capixaba e com conhecimento de tecnologia e experiência em distribuição. Um deles é Rogério Salume, fundador e sócio da Wine, maior clube de vinhos do mundo.

Também capitaneiam o empreendimento os empresários Alexandre Jesus Leite e Ana Célia Depollo, ambos do Grupo Boa Praça, companhia presente no mercado há mais de 50 anos e com atuação nacional no fornecimento de produtos, suprimentos e equipamentos à indústria marítima.

Juntos, eles vão lançar em julho o Boa Praça Digital, que vai ser um supermercado com atendimento exclusivamente virtual. Segundo a empresa, o piloto começa no próximo mês por Vitória e a expectativa é que na sequência a marca atenda os demais municípios da Grande Vitória e algumas cidades do interior.

A ideia é que até o final deste ano, o negócio - que segue o modelo chamado de ‘dark stores’, pontos de distribuição voltados para compras on-line sem acesso ao público - chegue a mais municípios capixabas. O funcionamento vai ser das 7 às 21 horas, sete dias por semana.

O projeto não ficará só no Espírito Santo. Os investidores planejam ter um alcance nacional já em 2022. Por enquanto, eles não revelam qual será o destino da expansão, mas adiantam que o crescimento deverá ser iniciado pelo Sudeste. O valor do investimento também não foi divulgado pela empresa.

O empresário Rogério Salume é fundador da Wine e um dos investidores do Boa Praça Digital Crédito: Divulgação

"O Boa Praça Digital é um sonho em comum que já nasce com o DNA 100% on-line. Queremos inovar no mercado supermercadista do Estado e em todo o Brasil, com distribuição rápida, qualidade de produtos e muita tecnologia. Somos a primeira rede nacional de supermercado que é puramente digital e a nossa ideia é expandir rápido" Rogério Salume - Empresário e um dos fundadores do Boa Praça Digital

Salume conta que a meta é entregar as compras em até quatro horas após a realização do pedido por meio do aplicativo do Boa Praça Digital. Ainda segundo o empresário, ao longo do processo vão ser usadas ferramentas de ‘Inteligência Artificial’ e ‘Machine Learning’, que foram desenvolvidas internamente pela empresa.

O objetivo é acompanhar as compras dos clientes para gerar listas pré-montadas e indicações de produtos que atendam o perfil de cada um de forma personalizada.