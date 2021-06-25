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E-commerce

Empresa capixaba vai lançar supermercado 100% on-line no ES e no Brasil

Novo negócio, chamado de Boa Praça Digital, vai iniciar atividades em Vitória no mês de julho, mas já planeja ter um alcance nacional em 2022. Empreendimento tem Rogério Salume, um dos sócios da Wine, como empreendedor.

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 02:00

Públicado em 

25 jun 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Compra on-line: cada vez mais consumidores têm aderido à aquisição de produtos pela internet
Compra on-line: cada vez mais consumidores têm aderido à aquisição de produtos pela internet Crédito: Snowing/Freepik
Em meio às mudanças do comportamento de compra dos consumidores, que a cada dia estão mais presentes no mundo virtual - seja em função das inovações tecnológicas ou pelas condições impostas pela própria pandemia do coronavírus -, empreendedores do Estado estão apostando no lançamento de um supermercado 100% on-line. 
Estão por trás do projeto nomes fortes da economia capixaba e com conhecimento de tecnologia e experiência em distribuição. Um deles é Rogério Salume, fundador e sócio da Wine, maior clube de vinhos do mundo.
Também capitaneiam o empreendimento os empresários Alexandre Jesus Leite e Ana Célia Depollo, ambos do Grupo Boa Praça, companhia presente no mercado há mais de 50 anos e com atuação nacional no fornecimento de produtos, suprimentos e equipamentos à indústria marítima.
Juntos, eles vão lançar em julho o Boa Praça Digital, que vai ser um supermercado com atendimento exclusivamente virtual. Segundo a empresa, o piloto começa no próximo mês por Vitória e a expectativa é que na sequência a marca atenda os demais municípios da Grande Vitória e algumas cidades do interior.

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A ideia é que até o final deste ano, o negócio - que segue o modelo chamado de ‘dark stores’, pontos de distribuição voltados para compras on-line sem acesso ao público - chegue a mais municípios capixabas. O funcionamento vai ser das 7 às 21 horas, sete dias por semana. 
O projeto não ficará só no Espírito Santo. Os investidores planejam ter um alcance nacional já em 2022. Por enquanto, eles não revelam qual será o destino da expansão, mas adiantam que o crescimento deverá ser iniciado pelo Sudeste. O valor do investimento também não foi divulgado pela empresa. 
O empresário Rogério Salume é fundador da Wine e um dos investidores do Boa Praça Digital Crédito: Divulgação
"O Boa Praça Digital é um sonho em comum que já nasce com o DNA 100% on-line. Queremos inovar no mercado supermercadista do Estado e em todo o Brasil, com distribuição rápida, qualidade de produtos e muita tecnologia. Somos a primeira rede nacional de supermercado que é puramente digital e a nossa ideia é expandir rápido"
Rogério Salume - Empresário e um dos fundadores do Boa Praça Digital
Salume conta que a meta é entregar as compras em até quatro horas após a realização do pedido por meio do aplicativo do Boa Praça Digital. Ainda segundo o empresário, ao longo do processo vão ser usadas ferramentas de ‘Inteligência Artificial’ e ‘Machine Learning’,  que foram desenvolvidas internamente pela empresa. 
O objetivo é acompanhar as compras dos clientes para gerar listas pré-montadas e indicações de produtos que atendam o perfil de cada um de forma personalizada.
"Todo nosso investimento em tecnologia é para gerar uma experiência nunca vista pelos nossos clientes e facilitar a vida deles. Quem tem o costume de fazer a compra do mês, pode apenas repetir o pedido, ou ainda acrescentar itens", observa Rogério Salume.
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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