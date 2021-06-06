Empresa capixaba vai investir R$ 3,5 milhões em startups do setor industrial

Central de planejamento remoto na sede da empresa capixaba Timenow Crédito: Timenow/Divulgação

No mercado há 25 anos e uma das 15 maiores companhias de gerenciamento de projetos de obras industriais do Brasil, a capixaba Timenow Consultoria e Gestão de Projetos tem apostado cada vez mais no desenvolvimento de tecnologia e inovação para os seus negócios, bem como em investimentos em outras empresas com potencial para crescer e agregar valor às suas atividades.

Tanto é que a companhia investiu R$ 2 milhões em quatro startups que atuam no segmento industrial e se prepara para aportar R$ 3,5 milhões, por meio da modalidade chamada de venture capital, em dois novos negócios ainda em 2021.

Epix, NGO, IndustriALL e Dersalis fazem parte do rol de empresas já investidas pela Timenow. Todas elas têm em comum o desenvolvimento de soluções para a indústria e estão alinhadas à atividade principal da companhia.

As outras duas startups também têm foco na prestação de serviços ligados à engenharia e à otimização de processos em diferentes setores da indústria.

Por enquanto, os nomes das empresas que vão receber o aporte são mantidos a sete chaves pela Timenow, mas o CEO Antonio Toledo adiantou à coluna que uma delas é da área de inteligência artificial aplicada à robótica e máquinas e a outra trabalha com imagens para o gerenciamento de atividades e processos.

ESTRATÉGIA

O CEO da empresa, Antonio Toledo, explica que o investimento em venture capital é uma estratégia para compor a plataforma de soluções que está sendo criada para atender os clientes da empresa.

Antonio Toledo é CEO da Timenow Crédito: Ciro Trigo/Timenow Divulgação

"Estamos investindo em startups porque acreditamos na conexão delas com o nosso negócio. Queremos ser uma plataforma de gestão de projetos, uma empresa global e digital. Ao investir nessas empresas, é aberto um universo de possibilidades. À medida que elas crescerem, cresce o conceito de plataforma e, assim, atingimos nossos objetivos" Antonio Toledo - CEO da Timenow

O head de novos negócios da empresa, Maurilio Alberone, acrescenta que, além das startups, estão sendo desenvolvidas diversas iniciativas dentro da empresa e nos clientes.

“Podemos falar que estamos desenvolvendo uma máquina de novos negócios na Timenow. Temos prototipado muita coisa dentro dos clientes, desenhando diversos modelos de negócio a partir dos cases obtidos. Nosso funil de oportunidade tem 31 iniciativas sendo trabalhadas e tudo sendo feito de forma estruturada. A criação da diretoria de Inovação e Novos Negócios, com cerca de 30 pessoas no time, faz parte dessa mudança de mindset da empresa. Temos uma unidade de negócio operando no modelo de startup”, explicou Alberone.

Para alcançar os objetivos da empresa, O CFO da Timenow, Walter Maia, ressalta que, junto ao investimento em startups, houve um grande aumento na contratação de mão de obra.

“Aumentamos em 30% o nosso quadro de colaboradores em 2020, ampliamos os investimentos e ainda tivemos a maior receita da história, R$158 milhões. Acreditamos que a nossa capacidade de desenvolver novos negócios, com foco na transformação digital é uma habilidade necessária para a longevidade das empresas e é o que tem feito nossos resultados serem positivos mesmo num ano de pandemia”, destacou Maia.