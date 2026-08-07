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Futebol

Mastantuono 'repete' Endrick e é novo jovem emprestado pelo Real Madrid para ganhar experiência

Prodígio argentino de 19 anos não teria espaço no elenco do clube espanhól recheado de estrelas

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 17:27

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

07 ago 2026 às 17:27
Mastantuono 'repete' Endrick e é novo jovem emprestado pelo Real Madrid para ganhar experiência
Mastantuono 'repete' Endrick e é novo jovem emprestado pelo Real Madrid para ganhar experiência Divulgação / Fiorentina

Os clubes europeus estão cada vez mais investindo em jovens talentosos do futebol sul-americano e não foi diferente com o argentino Franco Mastantuono, no meio da temporada passada. O prodígio, de 19 anos, chegou do Real Madrid com grande expectativa, mas não obteve espaço no clube merengue e, assim como o brasileiro Endrick, está sendo emprestado para ganhar experiência em outra equipe europeia.

"Real Madrid e Fiorentina chegaram a um acordo para a cessão do jogador Franco Mastantuono até o final da próxima temporada, em 30 de junho de 2027", anunciou o empréstimo o Real Madrid.

Com um elenco bastante recheado de boas opções, sobretudo no meio-campo, com Arda Güler, Jude Bellingham, Valverde e Bernardo Silva para a armação, Mastantuono não teria espaços com José Mourinho e aceitou defender a equipe italiana. Diferentemente de Endrick, contudo, sai para temporada inteira, enquanto o brasileiro retornou após apenas alguns meses no Lyon.

"Estou feliz por estar aqui e pronto para lutar pelos nossos objetivos", disse o argentino após ser oficializado e vestir a camisa da Fiorentina nesta sexta-feira. O garoto teve recepção caloroso dos torcedores italianos.

O clube italiano também não escondeu a alegria com a contratação de um jovem talentoso. "O novo jogador da Viola fez 35 jogos pelo Real Madrid na última temporada, disputados na LaLiga, na Champions League, na Copa do Rei e na Supercopa da Espanha, marcando três gols. Mastantuono é também o jogador mais jovem a ter estreado pela seleção principal da Argentina e já vestiu a camisa da Albiceleste em quatro ocasiões."

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