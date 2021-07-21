Uniaves: o que vai acontecer com a marca após ser comprada pela Pif Paf

Unidade da Uniaves em Castelo, no Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Uniaves

O valor da transação não foi divulgado. Apesar da aquisição, a gigante da alimentação garante que a marca capixaba deve continuar presente nas prateleiras dos supermercados.

"A marca da Uniaves será mantida, sendo incorporada ao portfólio de marcas da Rio Branco Alimentos. Acreditamos muito na força da Uniaves nas regiões em que atua, há grande complementariedade ao nosso portfólio atual de marcas, portanto não há planos estabelecidos neste momento no sentido de se reduzir a atuação desta importante marca", disse a empresa em nota.

A Rio Branco Alimentos detém atualmente, além da Pif Paf, as marcas Fricasa, Flip, Pescanobre, Ladelli e Tial. A expectativa do grupo é de que, com a aquisição da fábrica capixaba, a produção de frangos cresça 30%.

Segundo o atual diretor-presidente da Uniaves, Ricardo Brunoro, a venda da empresa já vinha sendo estudada há algum tempo. “Já era o planejamento. A empresa continua sendo Uniaves, com o mesmo CNPJ, mas outro dono e não mais os acionistas, como é atualmente.”

De acordo com o comunicado da Pif Paf, após a concretização da venda, investimentos serão realizados na empresa. “A aquisição está em linha ao plano estratégico de crescimento da empresa, a fim de ampliar a capacidade de produção e comercialização de alimentos, expandindo sua atuação no Brasil e no exterior.”

Perto de completar 12 anos, a Uniaves é uma das maiores indústrias do Espírito Santo e deve ter preservado seu funcionamento atual. "(A Uniaves) possui modernas instalações, uma marca reconhecida e um quadro de colaboradores resilientes e altamente comprometidos com a história da organização. Oferece cerca de 80 produtos, em diferentes linhas, comercializados no varejo tradicional e no food service, além de serem exportados para diversos países", diz o comunicado.

Como a efetivação da venda só acontece depois da aprovação do Cade e de outros procedimentos legais, neste período de transição, as empresas continuam atuando de forma independentes. “A nossa previsão é que a gente (acionistas) fique até outubro, mas isso pode variar”, explicou Brunoro.