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Novos negócios

Havan pode abrir 800 vagas em Cariacica e em outras três cidades do ES

Empresa já fechou contrato para ter estabelecimento na antiga garagem da Viação Itapemirim, em Cariacica, e agora procura terreno para abrir mais unidades

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 13:56

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 jul 2021 às 13:56
Unidade da Havan em Linhares
Unidade da Havan em Linhares Crédito: Havan/Divulgação
A Havan se prepara para abrir quatro novas lojas no Espírito Santo em breve. A expectativa é de que as unidades gerem, pelo menos, 800 empregos diretos, em Cariacica, Serra, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim.
O primeiro empreendimento da Havan deverá ser instalado em Cariacica, num centro comercial que será construído no terreno onde funcionava a antiga garagem da Viação Itapemirim, às margens da BR-262, em Alto Lage.
De acordo com o corretor de imóveis Anderson Figueira, o contrato de aluguel do terreno foi assinado em junho pelo proprietário da rede de lojas, Luciano Hang, conforme mostrou A Gazeta.
O corretor de imóveis Anderson Figueira e o dono da Havan Luciano Hang
O corretor de imóveis Anderson Figueira e o dono da Havan Luciano Hang Crédito: Acervo pessoal/ Anderson Figueira
A primeira loja da Havan na Grande Vitória vai ocupar uma área de 15 mil m². A estimativa é que a filial em Cariacica entre em funcionamento em menos de um ano. A marca tem uma loja no Espírito Santo, localizada em Linhares.
Figueira informa que a empresa também está à procura de terrenos para locação em Vila Velha, Serra e Cachoeiro de Itapemirim. “As negociações estão em andamento e devem ser concluídas em breve”, complementa.
Cada loja da Havan gera, em média, 200 empregos. As oportunidades serão para vendedor, estoquista, caixa, entre outros postos. Ainda não há notícias sobre o início das contratações. 

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A Prefeitura da Serra informou que a empresa Havan procurou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para obter mais detalhes sobre os processos de licenciamento ambiental. Ainda de acordo com o município, os representantes gostaram do sistema on-line da cidade, que facilita novos investimentos. Ainda não há detalhes sobre local de instalação e prazo de início dos negócios.
O secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, ressalta que o município tem potencial para ter uma loja do porte da Havan e que vai trabalhar para que o negócio seja concretizado.
Questionada sobre a possível instalação da Havan na Grande Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim, a assessoria de imprensa da empresa apenas informou que, por enquanto, não há informações concretas sobre o Espírito Santo.

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