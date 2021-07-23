Havan pode abrir 800 vagas em Cariacica e em outras três cidades do ES

Unidade da Havan em Linhares Crédito: Havan/Divulgação

A Havan se prepara para abrir quatro novas lojas no Espírito Santo em breve. A expectativa é de que as unidades gerem, pelo menos, 800 empregos diretos, em Cariacica, Serra, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim.

O primeiro empreendimento da Havan deverá ser instalado em Cariacica , num centro comercial que será construído no terreno onde funcionava a antiga garagem da Viação Itapemirim, às margens da BR-262, em Alto Lage.

De acordo com o corretor de imóveis Anderson Figueira, o contrato de aluguel do terreno foi assinado em junho pelo proprietário da rede de lojas, Luciano Hang, conforme mostrou A Gazeta

O corretor de imóveis Anderson Figueira e o dono da Havan Luciano Hang Crédito: Acervo pessoal/ Anderson Figueira

A primeira loja da Havan na Grande Vitória vai ocupar uma área de 15 mil m². A estimativa é que a filial em Cariacica entre em funcionamento em menos de um ano. A marca tem uma loja no Espírito Santo, localizada em Linhares.

Figueira informa que a empresa também está à procura de terrenos para locação em Vila Velha, Serra e Cachoeiro de Itapemirim. “As negociações estão em andamento e devem ser concluídas em breve”, complementa.

Cada loja da Havan gera, em média, 200 empregos. As oportunidades serão para vendedor, estoquista, caixa, entre outros postos. Ainda não há notícias sobre o início das contratações.

A Prefeitura da Serra informou que a empresa Havan procurou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para obter mais detalhes sobre os processos de licenciamento ambiental. Ainda de acordo com o município, os representantes gostaram do sistema on-line da cidade, que facilita novos investimentos. Ainda não há detalhes sobre local de instalação e prazo de início dos negócios.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, ressalta que o município tem potencial para ter uma loja do porte da Havan e que vai trabalhar para que o negócio seja concretizado.