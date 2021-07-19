Nova fábrica de móveis de banheiro vai criar 100 empregos no ES

Unidade industrial da Policlass em Redenção, no Ceará: grupo construirá fábrica no ES Crédito: Policlass/Reprodução

Com um investimento da ordem de R$ 2,35 milhões, a Policlass, empresa especializada em acessórios para casa e banho, anunciou a instalação de uma nova fábrica no município de São José do Calçado , no Sul do Espírito Santo . O empreendimento deve criar até 100 empregos diretos.

A unidade industrial produzirá itens como assentos e móveis para banheiro e também atenderá a novas demandas do mercado, conforme comunicado realizado nesta segunda-feira (19) pelo governo do Estado . A companhia lançou, na última sexta-feira (16), a pedra fundamental para construção da fábrica durante solenidade promovida pelo Executivo capixaba.

Segundo o diretor-presidente da Policlass, Rene Ivan Buchler, a decisão de instalar a fábrica em São José do Calçado foi tomada em função do ambiente econômico propício, do incentivo fiscal estadual, além da logística favorável.

Ele destaca que há grandes fornecedores de matéria-prima no Estado e a localização do município ajudará a companhia na etapa de distribuição da produção, além de permitir que o retorno do investimento seja rápido com a redução de custos.

“Fui bem recebido no Estado, apresentei um projeto de investimento com as demandas necessárias para a implantação e não houve dificuldade. Tenho boas perspectivas para a nova unidade. As obras começarão em quatro ou cinco meses e a operação será após o prazo de seis meses”, disse Buchler.

Quanto à geração de empregos diretos e indiretos, de acordo com a empresa, a instalação da unidade está estimada em três etapas. Na primeira, a estimativa é a geração de 30 empregos e, até a última etapa, de 70 empregos diretos.

A empresa foi contemplada pelo Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES), destacado pelo secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, como um importante mecanismo de atração de novos negócios.

Vista de São José do Calçado: cidade vai receber o investimento Crédito: Divulgação/Paróquia São José do Calçado

“Para atrair investimentos, o governo do Estado tem uma política de incentivos tributários capazes de estimular empresas a ampliar projetos, expandir negócios e gerar oportunidades para as regiões. A chegada de uma indústria no município terá reflexos positivos, já que serão criados postos de trabalho desde a instalação até a operação da unidade, o que movimentará a economia e estimulará o crescimento da cidade, atraindo novos negócios.”