Novos atacarejos, megaloja e franquias vão abrir 800 empregos no ES

Com unidade em Linhares, Havan se prepara para investir na Grande Vitória Crédito: Havan/Divulgação

Dois novos atacarejos, uma megaloja e abertura de novas franquias em shopping centers vão abrir, pelo menos, 800 novas vagas de emprego no Espírito Santo até junho de 2022 na operação. Os investimentos estão previstos para Jardim Camburi, em Vitória, para a BR 262 em Cariacica e para a Praia da Costa, em Vila Velha.

Em Cariacica , um complexo comercial vai gerar muitos empregos nos próximos meses. No empreendimento, que ficará na BR 262, em antigo terreno da Viação Itapemirim, haverá uma unidade da Havan, que deve abrir 200 vagas de trabalho, além do atacarejo da marca Sempre Tem, do Grupo Carone, que deve abrir outras 200 chances após a inauguração.

O centro comercial terá ainda banco, pet shop, farmácia, lojas de confecções, entre outros. Estão previstas cerca de 100 vagas nesses outros negócios.

O empreendimento, que vai funcionar como um grande shopping a céu aberto, será construído no terreno onde funcionava a antiga garagem da Viação Itapemirim, em Alto Lage. O terreno tem cerca de 80 mil m², que será dividido e alugado para os empresários.

O corretor de imóveis Anderson Figueira e o dono da Havan Luciano Hang Crédito: Acervo pessoal/ Anderson Figueira

“O local será um grande street mall e contará com vários empreendimentos. Algumas negociações ainda estão sendo finalizadas para, em seguida, iniciar os trâmites legais e as construções. Já está confirmada a instalação da primeira loja da Havan na Grande Vitória, que ocupará uma área de 15 mil m². O contrato com o empresário Luciana Hang, proprietário da marca, foi assinado na última terça-feira (15)”, ressaltou o corretor de imóveis Anderson Figueira.

Além da Havan, o local contará com um atacarejo do grupo Carone. A previsão é de que a unidade seja inaugurada no primeiro semestre do ano que vem. Durante a construção do estabelecimento, devem ser geradas 150 vagas no pico das obras e outras 200 quando entrar em atividade.

De acordo com o diretor do grupo empresarial, William Carone, há ainda previsão de inaugurar uma outra loja do Sempre Tem em Jardim Camburi, Vitória . Assim como a unidade de Cariacica, deverão ser contratados 150 profissionais para as obras e 200 na operação. “A previsão é inaugurar as duas lojas em 10 meses”, comentou.

Ainda não há previsão de quando começam as contratações. Haverá postos de trabalho em cargos como repositor, balconista, açougueiro, operador, padeiro, entre outros. O supermercado costuma anunciar as vagas abertas no site

Com os dois empreendimentos, serão sete lojas da marca Sempre Tem. Hoje, já estão em funcionamento as unidades em Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Guarapari e Linhares . Até outubro, a marca também vai estar presente em Teixeira de Freitas, na Bahia.

SHOPPING

A partir de julho deste ano, as atuais e novas lojas deverão abrir 100 oportunidades de trabalho no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha

Os postos de trabalho serão para cargos como vendedor, estoquista e caixa. Os interessados devem deixar currículo nas lojas ou na administração do centro de compras.