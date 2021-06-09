Obra em porto vai abrir 650 vagas para trabalhadores de Aracruz e região

Porto da Imetame no Litoral Norte do ES, em Aracruz Crédito: Imetame/Divulgação

Embora tenha pontuado que ainda serão feitas algumas reuniões nesta semana para definir detalhes, a Imetame esclareceu que, diante da autorização concedida pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), se mobiliza para iniciar as obras em breve. Mais informações sobre as contratações ainda serão divulgadas. Contudo, a empresa já adiantou que elas serão feitas via Sine do município

“Durante o pico das obras do Porto está prevista a geração de 650 empregos diretos e mais 300 indiretos. Para a etapa de operação, quando o Porto entrar em atividade com a sua capacidade máxima, estão estimadas 640 oportunidades diretas e outras 1.000 indiretas”, informou, por meio de sua assessoria.

É estimado um investimento na ordem de R$ 1 bilhão para a conclusão dos trabalhos. E, de acordo com a empresa, as obras acontecerão em duas etapas. A previsão para a conclusão da primeira fase, que contempla a movimentação de contêineres e carga geral, é de três anos.

A área liberada pela União para a construção, instalação e operação do Terminal de Uso Privado (TUP) da Imetame mede de 1.032.639,20m², pelos quais a empresa deverá pagar aos cofres federais o valor aproximado de R$ 4,12 milhões por ano.

A área total do espaço corresponde aos espaços físicos em águas públicas de retroárea, cais de atracação e piers sul e norte, com 170.022,18m², berço de atracação nº 1 com 91.394,72m², berço de atracação nº 2 com 144.484,09m², quebra mar com 165.879,55m² e bacia de evolução com 460.858,66m², localizado na Rodovia Tancredo Neves, em Barra do Riacho.