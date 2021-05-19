Terminal Pesqueiro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Além do terminal de Vitória, a resolução, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, recomenda que sejam incluídos no PND os terminais pesqueiros públicos de Aracaju (SE), Belém (PA), Cananeia (SP), Manaus (AM), Natal (RN) e Santos (SP).

Your browser does not support the audio element. Terminal Pesqueiro de Vitória deve ser incluído em Programa de Desestatização

O TPP de Vitória é atualmente administrado pela União e abriga a sede da Secretaria da Pesca no Espírito Santo. Ele é um ponto de desembarque de pescado na capital capixaba e agrega, no mesmo espaço, a cadeia de apoio da pesca.

Atualmente, o local é usado por cerca de 300 barcos e 2,5 mil pescadores capixabas. Além deles, embarcações de outros Estados também utilizam o espaço. Os dados são da Colônia de Pescadores de Vitória (Z-5), da Praia do Suá.

Ainda de acordo com a colônia, em tempos normais, fora da época de defeso, são descarregadas até duas toneladas de camarão e mil quilos de peixe ao dia.

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A concessão do Terminal Pesqueiro de Vitória foi autorizada no dia 27 de julho do ano passado. O TPP fica no bairro Jesus de Nazaré em um terreno de 3.190 m², com área construída de 1.815 m².

Ele compreende uma empresa de fabricação de gelo, responsável pelo abastecimento dos pesqueiros e vendas na redondeza; um tanque de diesel subsidiado para o abastecimento das embarcações; uma esteira, por onde os peixes são descarregados dos barcos; píer e peixarias.

Atualmente, o terminal precisa passar por reformas e receber novos equipamentos para a execução das operações. Mas, segundo o Mapa, somente após a conclusão dos estudos pelo ministério, será possível verificar a situação real do ativo.