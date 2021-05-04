Multinacionais miram privatização da ES Gás, prevista para o início de 2022

Distribuição de gás natural do Estado é feita pela ES Gás Crédito: Agência Petrobras

A previsão é de que o leilão das ações aconteça na Bolsa de Valores brasileira , a B3, no primeiro trimestre de 2022. Enquanto isso, o Estado já vem sendo procurado por empresas multinacionais interessadas na estatal.

A informação foi dada pelo secretário estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann. Ele explicou que foi assinado um contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para estruturar o modelo da oferta e que os estudos seguem em andamento.

"Trata-se de uma empresa importante nossa, que nasceu operando dentro do novo mercado de gás. A desestatização vai fazer com que nós tenhamos uma empresa privada para realizar um conjunto grande de investimentos. Já fomos procurados por algumas empresas multinacionais do mercado que estão interessadas" Tyago Hoffmann - Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico

A previsão inicial do governador Casagrande era vender o ativo ainda em 2021. Porém, segundo Hoffmann, não houve atraso e o processo está correndo no cronograma esperado. "As coisas estão andando e com muita velocidade, mas uma concessão, parceria, ou privatização demanda um tempo de estudos e projetos que é relativamente grande", disse.

A ES GÁS

Criada por uma lei aprovada na Assembleia Legislativa do Estado em dezembro de 2018 e constituída em julho de 2019, a ES Gás iniciou a operação oficialmente em julho de 2020 após assinatura do contrato de concessão por 25 anos. O Estado possui 51% das ações, enquanto a BR Distribuidora, 49%.

A empresa já nasceu nos moldes do novo mercado de gás, tendo um contrato de concessão dentro das práticas mais modernas do setor, passo importante para que a privatização se concretize.

Nos próximos 10 anos, a companhia prevê investir cerca de R$ 300 milhões para expandir a rede de distribuição de gás no território capixaba. A meta é construir mais de 292 mil metros de gasodutos de distribuição e ligar mais de 96 mil novos consumidores à rede do gás, que hoje atende a cerca de 60 mil consumidores em 13 municípios capixabas.