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Leilão

Multinacionais miram privatização da ES Gás, prevista para o início de 2022

Pela primeira vez na história o governo capixaba venderá o controle de uma empresa pública estadual. Leilão das ações do Estado e da BR Distribuidora será realizado na Bolsa de Valores
Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

04 mai 2021 às 02:00

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 02:00

Estado vai fazer concurso para contratar servidores para a ES Gás
Distribuição de gás natural do Estado é feita pela ES Gás Crédito: Agência Petrobras
A privatização da companhia de distribuição de gás natural do Espírito Santo, a ES Gás, deve se concretizar até o mês de março do ano que vem. Anunciada em março de 2020, a decisão do governo do Estado de vender o controle da distribuidora foi bem recebida pelo mercado e vem sendo aguardada desde então. Essa será a primeira privatização de uma empresa pública estadual da história.
A previsão é de que o leilão das ações aconteça na Bolsa de Valores brasileira, a B3, no primeiro trimestre de 2022. Enquanto isso, o Estado já vem sendo procurado por empresas multinacionais interessadas na estatal.

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A informação foi dada pelo secretário estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann. Ele explicou que foi assinado um contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para estruturar o modelo da oferta e que os estudos seguem em andamento.
"Trata-se de uma empresa importante nossa, que nasceu operando dentro do novo mercado de gás. A desestatização vai fazer com que nós tenhamos uma empresa privada para realizar um conjunto grande de investimentos. Já fomos procurados por algumas empresas multinacionais do mercado que estão interessadas"
Tyago Hoffmann - Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico
A ideia é que o Estado e a BR Distribuidora (sócia na companhia com 49% de participação) façam uma oferta conjunta para venda do controle acionário, mas não vendam todas as ações. Quando tomou a decisão de vender o ativo, o governador Renato Casagrande havia adiantado que o Estado manteria alguma participação por se tratar de um ativo "estratégico".

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A previsão inicial do governador Casagrande era vender o ativo ainda em 2021. Porém, segundo Hoffmann, não houve atraso e o processo está correndo no cronograma esperado. "As coisas estão andando e com muita velocidade, mas uma concessão, parceria, ou privatização demanda um tempo de estudos e projetos que é relativamente grande", disse.

A ES GÁS

Criada por uma lei aprovada na Assembleia Legislativa do Estado em dezembro de 2018 e constituída em julho de 2019, a ES Gás iniciou a operação oficialmente em julho de 2020 após assinatura do contrato de concessão por 25 anos. O Estado possui 51% das ações, enquanto a BR Distribuidora, 49%.
A empresa já nasceu nos moldes do novo mercado de gás, tendo um contrato de concessão dentro das práticas mais modernas do setor, passo importante para que a privatização se concretize. 

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Nos próximos 10 anos, a companhia prevê investir cerca de R$ 300 milhões para expandir a rede de distribuição de gás no território capixaba. A meta é construir mais de 292 mil metros de gasodutos de distribuição e ligar mais de 96 mil novos consumidores à rede do gás, que hoje atende a cerca de 60 mil consumidores em 13 municípios capixabas.
A companhia tem como fornecedora a Petrobras e fornece gás encanado nos municípios de Vitória, Vila Velha, Viana, Serra, Cariacica, Anchieta, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Aracruz, Colatina e Sooretama.

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