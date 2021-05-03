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Inflação quente

ES Gás reajusta preço do gás encanado em 33% neste mês

Companhia de distribuição teve autorização da agência reguladora para aumentar a tarifa após a Petrobras elevar em 38% o valor cobrado da estatal capixaba

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 14:07

Publicado em 

03 mai 2021 às 14:07
Unidade do Terminal de Cabiúnas, no Rio de Janeiro. O gasoduto Gascav percorre 303 km e liga o Terminal de Cabiúnas à Estação do Terminal Intermodal de Serra (ES).
Gás natural sai do mar até central de tratamento, passa por gasodutos de transporte até chegar aos dutos de distribuição Crédito: Jussara Peruzzi/Petrobras
ES Gás vai reajustar o tarifa do fornecimento do gás natural que chegam de forma encanada para indústrias e residências do Espírito Santo em 33,47%. O novo preço vale de forma retroativa, sendo aplicado desde sábado, dia 1º de maio. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (3) pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP).

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A nova tarifa tem relação com alta de mais de 38% aplicada pela Petrobras, que tem contrato de fornecimento de gás para a companhia estadual.
A ES Gás é uma companhia de capital misto, sendo controlada pelo Estado, mas que tem parte das ações nas mãos da Petrobras Distribuidora (BR), antiga subsidiária da Petróleo S.A (Petrobras).

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