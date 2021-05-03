ES Gás reajusta preço do gás encanado em 33% neste mês

A ES Gás vai reajustar o tarifa do fornecimento do gás natural que chegam de forma encanada para indústrias e residências do Espírito Santo em 33,47%. O novo preço vale de forma retroativa, sendo aplicado desde sábado, dia 1º de maio. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (3) pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP).
Segundo decisão da agência, do dia 19 de abril, o aumento será de 30,63% para o segmento termoelétrico, empresas responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica às distribuidoras.
A nova tarifa tem relação com alta de mais de 38% aplicada pela Petrobras, que tem contrato de fornecimento de gás para a companhia estadual.
A ES Gás é uma companhia de capital misto, sendo controlada pelo Estado, mas que tem parte das ações nas mãos da Petrobras Distribuidora (BR), antiga subsidiária da Petróleo S.A (Petrobras).