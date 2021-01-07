Unidades de processamento de gás do ES estão ociosas

De janeiro a agosto de 2020, o desempenho da comercialização de veículos no Estado ficou abaixo do registrado em 2019. Mas de setembro até dezembro, os números apresentaram reação e foram melhores que em 2019. Tanto é que nos últimos quatro meses do ano houve uma alta de quase 7%, percentual que poderia ser maior, segundo especialistas, se o setor não tivesse enfrentado a baixa disponibilidade de veículos em virtude da falta de componentes para a produção das montadoras.