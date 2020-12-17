Setor de gás pode elevar PIB do ES em R$ 1 bi e criar 16 mil empregos

Unidade de Tratamento de Gás em Cacimbas (UTGC), da Petrobras, fica localizada em Linhares Crédito: União Engenharia/Reprodução site/Divulgação

Quarto maior produtor de gás natural do país e o segundo em reservas totais dessa matriz energética, o Espírito Santo se destaca no setor, que promete ser uma alavanca para o crescimento da economia capixaba nos próximos anos.

A mudança de regulação e os projetos planejados nesta área criam condições favoráveis para o futuro do Estado, entre elas o aumento do PIB e das receitas tributárias, além do fortalecimento do mercado de trabalho e da cadeia de bens e serviços.

Com as transformações que estão por vir, o Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies), da Federação das Indústrias (Findes), produziu um mapeamento com a legislação, o funcionamento e a conjuntura do setor gasífero.

Chamado de "Gás Natural: Desafios e Oportunidades para o Espírito Santo”, o estudo - o qual a coluna teve acesso em primeira mão - aponta que os investimentos previstos para o Estado neste segmento vão ser capazes de incrementar, por ano, o PIB em quase R$ 1 bilhão, criar 16 mil empregos e expandir a arrecadação de impostos em R$ 64 milhões.

O diretor-executivo, Marcelo Saintive; a gerente do Observatório do Ambiente de Negócios, Gabriela Vichi; e os analistas de Estudos e Pesquisas do Ideies, Vanessa Avanci e Nathan Diirr, explicaram à coluna que a medição do impacto socioeconômico foi feita a partir da Matriz Insumo-Produto (MIP), uma ferramenta do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) para analisar a estrutura econômica (oferta e demanda) de forma desagregada.

"Avaliamos qual o choque de investimento que os R$ 11,39 bilhões podem gerar para a nossa economia nos próximos 10 anos na área de gás. Então, criamos um novo dado. Fizemos a distribuição ano a ano e chegamos à conclusão que, para cada R$ 1,1 bilhão em projetos, serão acrescidos anualmente R$ 956,9 milhões no PIB", detalha Vanessa Avanci.

A economista explica que o aumento da riqueza produzida no Estado vai ser possível a partir da demanda que será gerada, como com a necessidade da fabricação de máquinas, equipamentos e produtos de metal, com atividades de comércio e serviços, além da fabricação de caminhões e equipamentos de transporte, fora o estímulo em outros setores.

Na tabela abaixo, é possível verificar os impactos econômicos no PIB, nos empregos e nos impostos a partir de três cenários. O cenário 2 é o já citado, que considera um investimento anual da ordem de R$ 1,1 bilhão e os seus respectivos desdobramentos, como a geração de 16 mil empregos. O estudo traz ainda o cenário 1, mais conservador, com um investimento de R$ 600 milhões por ano, e o cenário 3, com uma perspectiva mais otimista, que leva em conta investimentos de R$ 2,3 bilhões anuais.

Estudo do Ideies mostra o potencial do setor de gás no estímulo à economia capixaba Crédito: Ideies/Reprodução

DEMANDA POR GÁS NO ES PODE CRESCER QUASE 300 MILHÕES DE M³

Vanessa Avanci chama a atenção ainda para o potencial de crescimento da demanda gasífera caso o novo marco regulatório do gás natural seja aprovado e o preço do produto se torne mais competitivo no mercado.

"Com a queda do preço - e governo federal estima que seja de 40% -, o Espírito Santo poderia ter um aumento imediato de 287 milhões de metros cúbicos na demanda de consumo, o que representa um choque de R$ 263 milhões na Matriz Insumo-Produto do Estado para este setor" Vanessa Avanci - Analista de Estudos e Pesquisas do Ideies

"Só o fato do marco regulatório mudar o preço, isso já gera resultado no PIB e nas riquezas pelo lado da demanda, como a Vanessa mostrou nos números", complementa Saintive.

Para se ter uma ideia, o consumo de gás natural no Estado em 2019 foi de 897,9 milhões de metros cúbicos, sendo a indústria a maior consumidora, com 69,2% do volume total. Na sequência, a demanda veio da geração elétrica, com 23,6%, e do consumo automotivo, com 3,86%. O segmento residencial representou apenas 0,28% do bolo total.

Vale destacar que no Estado foram contabilizados, em 2019, 60.786 clientes. Desses, 60.013 residenciais e apenas 51 industriais. Essa diferença entre o volume de consumo e de clientes reforça como essa matriz energética é importante para o processo produtivo das empresas.

Vista aérea da Biancogres, na Serra: setor de cerâmica pode ser fortalecido com redução do preço do gás Crédito: Divulgação/Biancogres

QUEDA NO PREÇO VAI ESTIMULAR SETORES DE CERÂMICA, CELULOSE E SIDERURGIA

As mudanças de regras, a busca por um setor gasífero menos concentrado e mais competitivo, além do preço do gás mais baixo, podem estimular a atração de empresas para o Estado ou mesmo contribuir para a expansão dos negócios já instalados por aqui.

De acordo com o analista de estudos e pesquisas do Ideies Nathan Diirr, setores como os de vidro, cerâmica branca e politização, siderurgia, pelotização de minério de ferro, alumínio, papel e celulose e químico têm em suas plantas industriais o uso intensivo do insumo.

"O custo do gás natural para essas empresas pode variar entre 20% a 40% do custo total. Então, reduzir o valor do insumo pode tornar essas indústrias mais competitivas e contribuir para a ampliação de negócios no Estado" Nathan Diirr - Analista de Estudos e Pesquisas do Ideies

Diirr frisa que além das mudanças no marco legal do setor e da redução do preço do gás, há dois pontos que colocam o Espírito Santo em condição de vantagem sobre outros Estados. Um deles é o modelo de entrada e saída no custo do transporte. Caso essa regra seja aprovada, a tendência é que o insumo seja menos custoso para os capixabas, uma vez que estamos próximos às reservas de gás.

Para o diretor-executivo do Ideies, Marcelo Saintive, o estudo "Gás Natural: Desafios e Oportunidades para o Espírito Santo" é uma forma da instituição contribuir para o debate e mostrar, através dos dados, como a agenda regulatória do setor de gás natural pode ajudar no desenvolvimento do país e, em especial, do Espírito Santo.

Marcelo Saintive é diretor-executivo do Ideies Crédito: Lucio Bernardo Jr/Câmara dos Deputados

"Pelo estudo fica bem claro de que forma as novas regras vão impactar o mercado de gás e a economia capixaba. Estamos mostrando não só o que precisa ser feito e aprovado em termos de medidas regulatórias, como também o impacto com o choque de investimento e de demanda" Marcelo Saintive - Diretor-executivo do Ideies

O estudo do Ideies, que traz um raio-x do setor nacional e local do mercado gasífero, é uma importante ferramenta para o debate. Há alguns anos - desde quando se iniciaram as discussões sobre um novo marco regulatório -, especialistas, lideranças empresariais e políticas vêm falando sobre os reflexos que o segmento pode ter para a economia. Mas, ter em mãos números e informações que ajudem a entender o que está em jogo, torna a "briga" por avanços nessa área muito mais qualificada.