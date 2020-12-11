Senado aprova novas regras para mercado de gás natural; texto volta à Câmara

Unidade de Tratamento de Gás em Cacimbas, Linhares, da Petrobras Crédito: União Engenharia/Reprodução site/Divulgação

Um dos projetos mais aguardados pelo setor industrial no Espírito Santo , o novo mercado regulatório do gás natural avançou nesta quinta-feira (10). O texto da nova Lei do Gás foi aprovado pelo Senado em sessão remota. Como o projeto sofreu alterações, terá que retornar à Câmara dos Deputados

Relator da proposta, o senador Eduardo Braga (MDB-AM), defende que o projeto tem como objetivo contribuir para o aumento da concorrência no setor e para a expansão da rede de transporte, barateando o preço do gás.

A intenção é reduzir a participação da Petrobras no mercado de gás por meio da venda de empresas ligadas a transporte, inclusive o gasoduto Brasil-Bolívia, e da alienação de participações em distribuidoras estaduais.

O projeto faz parte de um pacote de medidas defendidas pelo governo Jair Bolsonaro (sem partido) para atrair investimentos no pós-pandemia da Covid-19, gerar empregos e modernizar os serviços públicos.

Além dos R$ 60 bilhões em investimentos para o setor ao longo de cinco anos, há ainda uma expectativa de geração de quatro milhões de empregos em todo país, sendo 15 mil apenas no Espírito Santo , segundo estudo da Federação das Indústrias do Estado (Findes).

O novo marco regulatório vai substituir a legislação atual sobre o tema. O projeto substitui o modelo jurídico atual para exploração do serviço de transporte de gás natural e para a construção de gasodutos, trocando a concessão (em que a empresa precisa vencer um leilão promovido pelo governo) pela autorização (em que a empresa apresenta um projeto após chamada pública e aguarda a aprovação da ANP). O planejamento do setor fica a cargo da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

MUDANÇAS

Foram apresentadas 20 emendas no plenário, das quais o relator acatou quatro, de forma total ou parcial. Uma das emendas aprovadas é de autoria da senadora capixaba Rose de Freitas (Podemos), que determina que as unidades de processamento de gás natural sejam instaladas preferencialmente nos municípios produtores, medida que pode beneficiar o Espírito Santo, que atualmente é o quarto maior produtor de gás do país.

Com base em uma sugestão do senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), o texto também passou a permitir o acesso do biometano à rede de gasodutos, de modo a favorecer a produção e o consumo de gás produzido a partir de resíduos orgânicos.

Outra sugestão acatada, do senador Rogério Carvalho (PT-SE), reserva aos estados o serviço local de gás. O senador Weverton (PDT-MA) também teve uma emenda acatada e o texto passou a prever a possibilidade de a atividade de transporte de gás ser exercida por meio de parceria público privada (PPP).