ES Gás se prepara para ser privatizada e acirrar competição no país

Tubos para construção de gasodutos usados pela Petrobras para o transporte de gás Crédito: Agência Petrobras/Divulgação

As regras construídas, aliás, serão primordiais para a estatal, que iniciou a operação oficialmente em julho de 2020, dê o próximo passo rumo à privatização. Será a primeira vez na história que o governo estadual venderá uma de suas empresas públicas.

O processo para a saída do governo como controlador da companhia está sendo conduzido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que estuda a modelagem para que as operações passem para a iniciativa privada. O Estado e a BR Distribuidora devem colocar as ações da estatal capixaba em oferta em conjunto.

Com o futuro ainda em planejamento, a prioridade agora da ES Gás é fazer os investimentos necessários para ampliar a entrega do combustível a quem mais precisa dentro da lógica do novo mercado de gás

"Com esse contrato moderno, a gente espera atrair novos investimentos e, consequentemente, aumentar o volume de gás distribuído pela companhia. Existem investimentos vocacionados a consumir gás, e essas empresas precisam de preço" Heber Resende - Diretor-presidente da ES Gás

Heber Resende, diretor-presidente da ES Gás Crédito: Divulgação

A própria ES Gás, porém, trabalha em alguns projetos. Nos próximos 10 anos, a companhia deverá investir cerca de R$ 300 milhões para expandir a rede de distribuição de gás no território capixaba. A meta é construir mais de 292 mil metros de gasodutos de distribuição e ligar mais de 96 mil novos consumidores à rede do gás, que hoje atende a cerca de 60 mil consumidores em 13 municípios capixabas. Os investimentos nesse sentido, segundo Resende, são contínuos.

A primeira grande ação, contudo, será no Norte do Estado. Conforme explica Resende, a empresa vai construir um gasoduto de distribuição que ligará a Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas (UTGC) da Petrobras , em Linhares , até a região industrial da cidade, levando gás para indústrias.

R$ 40 milhões É O VALOR DO GASODUTO QUE SERÁ FEITO EM LINHARES

O diretor-presidente da ES Gás explicou que o gasoduto terá cerca de 40 quilômetros e vai demandar um investimento da companhia de R$ 40 milhões.

A fonte de financiamento ainda está em discussão, mas a previsão, segundo ele, é de que as obras tenham início em 2021, e terminem no ano seguinte. A construção será feita por empresa contratada por meio de licitação, e poderá criar cerca de 70 empregos diretos durante a construção.

“Linhares tem uma distribuição boa, mas não é ligada à rede de transporte. O gás é levado de forma comprimida de Cacimbas até o duto por caminhões. Mas, com o crescimento recente da industrialização do município, vimos a necessidade de instalar essa ligação, que, além da maior eficiência, tende a reduzir o custo na distribuição do gás, e torná-lo mais acessível a empresas e residências da cidade industrial.”