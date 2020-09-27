Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Novo marco regulatório do setor de gás já é uma realidade no ES
Heber Resende

Artigo de Opinião

Um dia para o gás natural

Novo marco regulatório do setor de gás já é uma realidade no ES

Esse marco reconhece que a modernização do setor de gás natural é por demais relevante para tornar os produtos nacionais mais competitivos
Heber Resende

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 14:00

Publicado em 

27 set 2020 às 14:00
Gasoduto de transporte: gás natural retirado do pré-sal pode ser processado no Porto Central, em Presidente Kennedy, para ser levado até Minas Gerais
Nova lei do gás pode tornar o mercado mais competitivo Crédito: TBG/Divulgação
Em 29 de setembro, comemora-se o Dia Mundial do Petróleo, em reconhecimento à sua importância na economia das nações. Se é uma homenagem justa, melhor ainda se poderia se dizer do gás natural que, no entanto, não tem (ainda) uma data para chamar de sua.
O gás natural sempre foi relegado a um segundo plano, no Brasil. Durante muito tempo foi considerado um subproduto, à medida que muitas vezes é produzido em associação ao petróleo, sendo subutilizado devido às históricas deficiências na infraestrutura para a entrega à população brasileira.

Veja Também

ES Gás vai investir R$ 300 milhões para atender mais 96 mil consumidores

Lei para abrir mercado e baratear preço do gás é aprovada na Assembleia

ES deve criar 16,5 mil empregos com novas regras para petróleo e gás

Em alguns setores, o gás natural atende a mais de 80% das necessidades energéticas das empresas, com grande peso nos seus custos totais. Estudos apontam que uma redução de 50% no preço do gás natural poderia estimular investimentos na ordem de R$ 10 bilhões e aumentar o faturamento das empresas energo-intensivas em cerca de 40% em 2030.
Um novo marco regulatório para o gás está em discussão no Senado, já tendo sido aprovado pela Câmara dos Deputados. Esse marco reconhece que a modernização do setor de gás natural é por demais relevante para tornar os produtos nacionais mais competitivos, deixando para trás a realidade atual, de déficit de infraestrutura e preços acima da média mundial.

Veja Também

Para atrair indústrias, ES cria lei para baratear o preço do gás

Casagrande sanciona lei que deve baratear preço do gás no ES

ES Gás vai operar com um contrato mais moderno e transparente

No Espírito Santo, o novo marco regulatório do setor já é uma realidade. Como cabe aos Estados estabelecer as regras para a distribuição de gás encanado, o governo do Espírito Santo outorgou à ES Gás um moderno contrato de concessão, totalmente aderente às melhores práticas mundiais. E para conferir segurança jurídica ao setor, encaminhou projeto de lei instituindo o Mercado Livre de Gás, já aprovado pela Assembleia Legislativa e em vias de ser sancionado.
Com as legislações federal e estadual, o Brasil se aproxima de viabilizar a potencialidade do gás como insumo acessível e estratégico, e prover os empreendedores brasileiros de uma fonte energética segura, competitiva e de baixo impacto ambiental. O novo marco regulatório é necessário para que se possa aproveitar as descobertas de gás natural no pré-sal, o potencial de produção em terra e o reposicionamento da Petrobras no setor.

Veja Também

Relator da nova lei do gás diz que ES largou na frente e será modelo para o país

Concessão da ES Gás é passaporte para um mercado mais competitivo

Portanto, é mais do que justo que o gás natural, a exemplo da data em homenagem ao petróleo, tenha um dia no calendário para saudar sua relevância. Quem sabe a aprovação do marco regulatório no Senado não seja o dia que esperamos para lembrar de um desejo que, enfim, se concretizará?l
*O autor é diretor-presidente da ES Gás

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Câmara dos Deputados Economia espírito santo Senado Federal Petróleo Gás Natural
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados