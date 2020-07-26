Pela 1ª vez na história, ES vai privatizar uma estatal

Unidade de Tratamento de Gás Sul Capixaba (UTG Sul), em Anchieta Crédito: Agência Petrobras

Apesar de ser a estreia do governo capixaba nesse tipo de operação - isso é, se de fato ela vingar - não será a primeira vez que a venda de um ativo foi tratada por aqui. Em 2016 , o governo federal procurou o Estado interessado em colocar a Cesan no pacote de privatizações de empresas públicas de saneamento. A intenção nunca saiu do papel.

Desta vez, especialistas, membros do próprio governo capixaba e a classe empresarial consideram que a privatização vai prosperar. Entre os motivos estão a grande expectativa pela abertura do mercado de gás natural no país e a pouca capacidade que o Estado teria de gerir de forma eficiente a ES Gás. Fora que manter uma estatal vai na contramão do que tanto se defende neste momento: a necessidade de enxugar gastos.

GRATA SURPRESA

O caminho da privatização da ES Gás tem sido considerado como uma decisão acertada de Casagrande. Mas entre muitos atores deste processo a opção pela venda foi uma surpresa. “Eu não acreditava que o Renato faria isso. Mas é preciso reconhecer que ele foi muito sábio.”

Uma outra fonte, que também elogiou a estratégia definida pelo governo, ponderou que a ES Gás pode abrir as portas para outras privatizações. “Quem sabe agora essa primeira experiência encoraja outras vendas, como a Cesan , o Banestes, o Bandes... É preciso reduzir o custo do Estado e conseguir capital para investir em projetos que contribuam para o desenvolvimento, como em infraestrutura”, disse uma fonte.

BONS SINAIS, MAS INSUFICIENTES

“Pra mim, a assinatura do contrato é um passo tímido, não estamos falando de nada disruptivo. Não por conta do nosso governo, mas porque o cenário ainda é instável e não tivemos uma posição consolidada do projeto do governo federal. É como você ter comprado uma arma, mas não tem o direito de comprar munição. Então, não tem como usá-la”, comparou uma fonte.

Léo de Castro, presidente da Federação das Indústrias do ES (Findes), comemorou os avanços obtidos até aqui, mas reforçou que eles poderão ser observados melhor quando o governo capixaba enviar o projeto de lei para a Assembleia Legislativa com o novo regramento da distribuição do gás natural.

"É importante que no texto conste uma precificação separada de transporte e distribuição; garanta reserva de capacidade mínima de transporte aos consumidores livres; estabeleça transparência para o cálculo das tarifas, entre tantos outros pontos que a gente vem debatendo há um tempo" Léo de Castro - Presidente da Federação das Indústrias do ES (Findes)

Para Castro, essas mudanças dialogam com uma reindustrialização do país e, além de beneficiar o setor, pode ser responsável por reflexos no bolso do cidadão. “Hoje um botijão de gás equivale a quase 7% do salário mínimo. Acreditamos que esse custo pode ir a quase pela metade. É um interesse de todos.”

ALIÁS, NEM TODOS

Apesar da importância do novo marco do gás - para o país ter um combustível mais barato e, de quebra, uma indústria mais competitiva -, ele vem sofrendo resistência. No Congresso Nacional, conforme revelou uma fonte, é o deputado Rodrigo Maia quem não tem demonstrado tanto ânimo com o projeto, em função de pressões vindas de corporações e distribuidoras estatais.

No Rio de Janeiro, Estado-base do parlamentar, a Firjan chegou a apresentar recentemente um estudo mostrando os benefícios da abertura desse mercado. “Foi uma forma de constranger o Maia e mostrar que não faz sentido ele ir contra o interesse coletivo.”

O lobby em torno de Maia é só um dos exemplos que mostram como o tema ainda tem muitas barreiras a romper. O Espírito Santo começou derrubando algumas, mas é preciso que mais forças se juntem ao Estado para que a mudança de fato aconteça.

E A ESCELSA?