Petróleo em terra é combustível para novas indústrias no ES

Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre Crédito: Carlos Alberto Silva

Os planos de desinvestimento da Petrobras - companhia com pretenções de ter uma atuação ainda mais voltada para a produção no pré-sa l - têm aberto espaço para que empresas menores façam investimentos na produção de petróleo em terra nos campos capixabas.

As vendas de áreas onshore vão permitir que o volume de óleo extraído fique, no Estado, cinco vezes maior até 2030, período considerado crucial para o setor de petróleo mundial. A previsão é de passar de 9 mil barris por dia, patamar atual, para 50 mil. Serão investidos para isso R$ 3 bilhões em dez anos, abrindo dois mil empregos, segundo estimativas da Federação das Indústrias do Espírito Santo ( Findes ).

Esse potencial está atraindo investidores que planejam construir minirrefinarias no Estado para abocanhar esse óleo sem burocracia, transformando-os em produtos de maior valor agregado, inclusive em gasolina e lubrificantes para o mercado interno.

Um dos principais avanços para isso é que no Norte do Estado, onde se concentram as jazidas em terra, a Petrobras já vendeu, em outubro do ano passado, três campos do Polo Lagoa Parda, na região de Linhares , para a capixaba Imetame Energia . O processo foi concluído em setembro deste ano.

As reservas adquiridas pela empresa somam um total de 2,51 milhões de barris de petróleo e 55 milhões de metros cúbicos de gás natural, com a garantia de venda da produção para a própria Petrobras. A produção média do polo de janeiro a agosto de 2020 foi de aproximadamente 113,5 barris de óleo por dia (bpd) e 1,7 mil m³/dia de gás natural.

O polo compreende os campos em produção – Lagoa Parda, Lagoa Parda Norte e Lagoa Piabinha, ao sul da foz do Rio Doce. O novo bloco é composto de poços maduros, ou seja, que já estão em produção e, a partir da homologação da Agência Nacional de Petróleo (ANP), a atividade passa a gerar receita para empresa.

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Com os novos investimentos, a expectativa é de que a produção do campo cresça e que sejam criados novos empregos locais. Além disso, ao longo do projeto, devem ser pagos mais de R$ 100 milhões em arrecadação de tributos e royalties de petróleo ao governo do Estado e municípios produtores.

Em agosto de 2020, a Petrobras também vendeu, por cerca de R$ 640 milhões, 27 campos terrestres do Polo Cricaré, que ficam em São Mateus, Jaguaré, Linhares e Conceição da Barra. O bloco foi arrematado pelo consórcio Karavan SPE Cricaré S.A, que deve investir centenas de milhões, uma vez que alguns dos poços comprados estão inativos atualmente.

A produção média do Polo Cricaré de janeiro a junho de 2020 foi de cerca de 1,7 mil barris por dia (bpd) de óleo e 14 mil m³/dia de gás. De acordo com a nova concessionária, a produção pode chegar a 8 mil barris por dia após a realização de investimentos para ampliar a produção, como a realização de novas perfurações e a injeção de vapor nos poços.

Durval Vieira Filho na estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre Crédito: Carlos Alberto Silva

Conforme observou Durval Vieira de Freitas, da DVF Consultoria, que já foi coordenador do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, da Findes, investimentos como esses devem contribuir para que o Espírito Santo fortaleça o setor que deu início à corrida do petróleo capixaba.

"A produção onshore hoje representa pouco do total. Nunca se deu muita atenção a isso. Agora que a Petrobras está nesse processo de desinvestimento, há oportunidades para que empresas menores entrem na área, e reativem poços que estão parados. Com isso, a produção tende a ser ampliada rapidamente nos próximos anos" Durval Vieira de Freitas - Diretor da DVF Consultoria

Ele observa ainda que alguns locais estão em oferta permanente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ou seja, há oportunidades contínuas para que novas empresas comecem a operar no Estado.

O diretor da Findes para a Área de Defesa de Interesses, Luis Claudio Montenegro, observa que as explorações onshore podem atrair outros projetos, como minirrefinarias, para as quais o Estado já demonstrou certa vocação para receber.

“Nós podemos sair na frente. A Petrobras não tinha interesse nesse tipo de investimento, mas pequenos produtores têm demonstrado grande apetite, e isso vai ajudar a melhorar o desempenho industrial do Estado, gerar emprego e renda.”

O complexo petrolífico compreende os campos de Cancã (CNC), Cancã Leste (CNCL), Fazenda Alegre (FAL), Fazenda São Rafael (FSRL) e Fazenda Santa Luzia (FSL). Ele está localizado nos municípios de Linhares, Jaguaré e São Mateus. A Petrobras é operadora em todas as concessões do terreno, com 100% de participação.