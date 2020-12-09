Com redução do ICMS do gás natural, preço da molécula deve cair 5% no ES

Planta da Samarco em Anchieta, cidade com potencial para receber a fábrica de HBI Crédito: Samarco/Divulgação

O plano do governo do Estado de reduzir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do gás natural deve derrubar o preço da molécula em 5%, beneficiando indústrias e demais consumidores do Espírito Santo

Entretanto, até então, não estava definido qual o impacto da redução prevista no ICMS sobre o valor da molécula. O número foi confirmado pelo governador do Estado, Renato Casagrande , em entrevista à reportagem de A Gazeta na última sexta-feira (4).

Ele explica que essa medida, entre outras já anunciadas pelo Estado, pode colocar o Espírito Santo alguns passos mais perto da atração de investimentos e e da criação de empregos decorrente das atividades do setor.

Tudo que estamos fazendo é para atrair investimentos. Temos nossa Lei do Mercado Livre do Gás, o contrato da ES Gás  dentro desse novo mercado , e até mesmo a decisão de abrir mão do controle da ES Gás, destacou.

O governador observou que avanços maiores dependem também da aprovação do novo marco do gás pelo Senado , mas que as ações contribuem para que o ambiente se torne mais atrativo para empresas que utilizam o gás natural em seus processos produtivos.

A fábrica de fábrica de HBI (Hot Briquetted Iron)  que é um produto à base de minério de ferro com maior valor agregado , que a Vale estuda construir em Anchieta , no Sul capixaba, por exemplo, é um dos projetos que poderiam se beneficiar do insumo mais barato.

O local ideal nós já temos, que é próximo à Samarco . Já tem a pelotizadora. Além disso, a região está bem posicionada logisticamente e tem grande oferta de gás natural. Temos um local extraordinário, e queremos que o ambiente de negócios seja melhor no Brasil", afirma o governador.

Embora Casagrande não tenha informado se há negociações em curso pela Vale a respeito da planta de HBI, há anos a mineradora tem interesse em tocar o projeto, mas o elevado custo do gás natural no país é o principal fator que trava o investimento. No Brasil, o preço desse combustível chega a ser quase três vezes superior ao que é negociado internacionalmente.

Para especialistas do segmento de petróleo e gás natural, a redução do preço da molécula proposta pelo Estado, através do corte no ICMS, é uma medida pequena perto da diminuição potencial com as novas regras federais que estão sendo analisadas no Congresso, uma vez que a influência do Estado sobre o preço final é limitada. Entretanto, consideram que o impacto da redução é positivo, e não pode ser descartado.

Acontece que, além do custo de produção da molécula, também entram na conta do preço final do gás natural as despesas com o transporte, regulado por legislação federal, e o custo de distribuição realizado pelas companhias de gás de cada Estado.

O especialista da área de petróleo e gás Eduardo de Almeida Ramos observa que o preço do gás natural no país, muito mais caro que no exterior, só é tão elevado porque há pouca concorrência na oferta da molécula e no transporte, e que essa redução do ICMS acabará beneficiando o consumo.

Hoje, de cada real desembolsado por uma indústria pelo metro cúbico de gás, um percentual muito grande é destinado ao custo com a molécula e com o transporte do gás.

Conforme observou o diretor-presidente da Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás) , Heber Resende, indústrias dos mais diferentes portes e segmentos utilizam o insumo, e mantém projetos na gaveta durante anos, esperando pelo ponto de break-even, isto é, o momento em que os custos, comparados às receitas, tornam possível viabilizar novos investimentos.

Há indústrias em que o gás representa 15% a 20% do custo, e indústrias em que representa mais de 50% dos custos. Embora pareça pequena, 5% é uma redução bastante relevante para que algumas empresas tirem seus projetos da gaveta. Eu não diria todos, mas várias empresas vão poder aumentar o consumo de gás.

Resende explica ainda que pode haver, por exemplo, uma redução no preço do GNV (gás natural veicular), que é interessante para o consumidor, que vai ter uma opção de combustível mais barata.

Em relação às indústrias, o mestre em engenharia de produção e especialista em infraestrutura da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) Romeu Rodrigues observa que empresas de cerâmica, vidro, siderurgia, petroquímica, entre outras, tendem a ser beneficiadas.

A gente entende que a ação do governo estadual sobre o preço final do gás é bastante limitada, pois a comercialização, o transporte do gás todo é regulado por legislação federal e esperamos que o Senado aprove logo a nova Lei do Gás, que é o que vai efetivamente fazer com que o preço do gás caia de maneira significativa. A expectativa criada pelo mercado é de que a redução chegue a algo em torno de 40%", destaca.

"Mais do que o impacto financeiro direto sobre os gastos das empresas que utilizam gás nos seus processos, é importante essa sinalização de que o governo do Estado que está trabalhando efetivamente para baixar o custo do gás. É um indício importante de alinhamento com o novo mercado do gás" Romeu Rodrigues - Mestre em engenharia de produção e especialista em infraestrutura da Findes

O engenheiro e ex-secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, Márcio Felix, frisa que o conjunto de iniciativas é o que vai contribuir efetivamente para a atração de investimentos enquanto a lei federal não avança.