Relator da nova lei do gás diz que ES largou na frente e será modelo para o país

O relator do projeto da Nova Lei do Gás, o deputado Laércio Oliveira, e o vice-líder do governo federal, o deputado Evair Vieira de Melo, realizaram live sobre o novo marco regulatório do gás natural Crédito: Facebook Evair de Melo/Reprodução

O relator do projeto da Nova Lei do Gás (PL 6407/13), o deputado federal Laércio Oliveira (PP-SE), foi só elogios para o Espírito Santo em relação à forma como o Estado vem tratando o tema e adotando ações para destravar o setor.

Em uma live com o vice-líder do governo federal, o deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES), Oliveira afirmou que o Estado fez o dever de casa. “A ES Gás é um orgulho para os brasileiros e capixabas. Vocês se anteciparam a tal ponto que, quando a gente conseguir aprovar essa lei, o Estado do Espírito Santo vai estar pronto para receber os benefícios que virão desta legislação.”

Para o relator, a distribuidora de gás capixaba nasceu como uma empresa moderna e atualizada e que coloca o Estado como vitrine para o resto do país. “A competição começa exatamente aí, e o sucesso do ES vai alcançar o Brasil inteiro. Está todo mundo de olho. Certamente muitos Estados vão buscar o Espírito Santo para entender o que foi feito e copiar o modelo.”

Laércio Oliveira avalia que a Nova Lei do Gás vai permitir o barateamento dessa matriz energética e estimular investimentos no setor. Ele cita que enquanto nos Estados Unidos e na Europa o preço do gás por milhão de BTU (medida internacional de referência para a comercialização do produto) é de US$ 5, no Brasil ele é US$ 14.

"Somos um país que infelizmente não tem um setor de gás desenvolvido. Em termos de gás, o Brasil vive um retrocesso. E esse retrocesso nos custa muito caro" Laércio Oliveira - Relator do projeto da Nova Lei do Gás (PL 6407/13) o deputado federal pelo PP-SE

O parlamentar destacou ainda que os locais que aproveitarem o potencial do setor têm muito a se desenvolver. “Há uma possibilidade (de avanço) de parque industrial sem fim. Isso traz possibilidades extraordinárias de crescimento, de geração de empregos e renda, de recolhimento de impostos. Basta cada Estado olhar a sua vocação.

Central de tratamento de gás de Cacimbas Crédito: Divulgação/Petrobras

POLO DE CAFÉ

Se o Estado não perdeu tempo em criar uma empresa alinhada com as novidades do novo marco regulatório do gás, pelo jeito ele também não quer perder a chance de aproveitar a sua vocação, como sugeriu o deputado federal Laércio Oliveira. Tanto é que o primeiro investimento previsto pela ES Gás tem relação com um tradicional setor da economia capixaba: o de café.

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