Luíza Trajano: 'Empresas precisam apoiar mulheres vítimas de violência'

Luiza Trajano participou da abertura da 16ª Semana Justiça pela Paz em Casa Crédito: Assessoria de Comunicação do TJES/Divulgação

A violência doméstica não é um problema apenas de dentro de casa, mas também das empresas. Uma mulher que é agredida trabalha com menos ânimo e tem mais dificuldade de se relacionar com os colegas e de desempenhar sua função. Essa situação, de acordo com a empreendedora Luiza Helena Trajano, que é presidente do conselho administrativo do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, mostra a importância da iniciativa privada no combate à violência doméstica contra a mulher

Luiza veio ao Espírito Santo, nesta segunda-feira (09), para participar do da abertura da 16ª Semana Justiça pela Paz em Casa, no Tribunal de Justiça (TJES), em Vitória . Lá ela contou casos que aconteceram dentro das lojas da empresa e a importância da ajuda às mulheres que sofreram violência.

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"As empresas precisam apoiar as mulheres que sofrem com a violência. Não é caro fazer isso. O que custa caro para empresa é o funcionário que é violentado, porque ele produz menos. Conseguir evitar que uma agressão ou morte ocorra é muito melhor. Além disso, quando uma empresa assume a responsabilidade sobre uma funcionária, essa mulher perde o medo de relatar o que está acontecendo e perder o emprego e o companheiro sabe que tem alguém olhando por ela" Luiza Helena Trajano - Presidente do conselho administrativo do Magazine Luiza

Luiza intensificou as ações para combater a violência há cerca de três anos, quando a gerente da unidade da loja em Campinas, no interior de São Paulo, Denise Neves dos Anjos, 37 anos, foi encontrada morta a facadas em casa. Na época, o marido, principal suspeito, foi encontrado morto dentro do carro.

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Luiza Trajano participou da abertura da 16ª Semana Justiça pela Paz em Casa Crédito: Assessoria de Comunicação do TJES/Divulgação

"Quando vi quase 15 ligações no meu celular, sabia que algo grave tinha acontecido. Fiquei muito mal quando me contaram sobre a morte dela. Os funcionários sentiram a ausência dela na loja, foram à casa dela e descobriram o que ocorreu. Eu sabia como era a violência contra a mulher no país, mas não achava que era algo tão próximo da gente. Esse foi o ponto de virada onde pensei que deveríamos fazer algo mais" Luiza Helena Trajano - Presidente do conselho administrativo do Magazine Luiza

Depois dessa tragédia a empresária criou um canal interno de comunicação onde as mulheres que sofrem violência e os colegas de trabalho podem relatar o que vem acontecendo. A partir desse contato, a empresa pode fornecer ajuda psicológica ou auxiliar para que aquela mulher saia de perto do companheiro e tenha sua independência. Até o momento, foram realizados 360 registros de casos de violência às funcionárias.

Ainda de acordo com ela, "marido que bate em mulher pode dar o resultado que for que não vai trabalhar no Magazine Luiza. Eu não entendo como esse tipo de coisa continua acontecendo. Agora que está vindo à tona e as mulheres estão relatando os casos de violência. Antes era tudo muito escondido", contou.

MAGAZINE ESTUDA ABRIR LOJA PRÓPRIA NO ES

No dia 28 de fevereiro, o Magazine Luiza confirmou a sua entrada no mercado capixaba com a abertura de quatro quiosques para venda de celulares e produtos eletrônicos dentro de unidades das Lojas Marisa nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

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