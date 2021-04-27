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Produção da Vale no ES cai no 1° trimestre; lucro geral cresce 2.220,5%

Uma das oito usinas de pelotização do Complexo de Tubarão foi desligada em função da queda na produção de minério de ferro fino em Minas Gerais

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 21:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2021 às 21:22
Usina 8 (Oitava usina) de pelotização da Vale, no Complexo de Tubarão
Usina 8 (Oitava usina) de pelotização da Vale, no Complexo de Tubarão Crédito: Mosaico Imagem/Agência Vale/Divulgação
O alto patamar de preço do minério de ferro fez a Vale registrar um lucro líquido de US$ 5,546 bilhões no primeiro trimestre de 2021, expressiva alta de 2.220,5% em relação ao mesmo período de 2020. No período, a extração de minério pela companhia cresceu 14,2% na comparação com o início do ano passado, já a produção global de pelotas caiu 9,2% puxada pelo desempenho no Espírito Santo.
Entre janeiro e março, a produção de pelotas caiu 29,7% no Complexo de Tubarão na comparação com o 1º trimestre de 2020. A unidade conta com oito usinas pelotizadoras do minério extraído nas minas do Sistema Sudeste da Vale. Na comparação com o quatro trimestre do ano passado, a queda da produção no Estado foi de 13,5%.

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O relatório de produção e vendas da Vale divulgado nesta segunda-feira (26) aponta que a produção diminuiu principalmente devido à menor disponibilidade de minério de ferro fino (pellet feed) nas minas de Itabira e Brucutu, em Minas Gerais, que são as principais do Sistema Sudeste. 
No Complexo de Itabira, o mais antigo em operação, a produtividade caiu por estar "operando com soluções temporárias de disposição de rejeitos", segundo o relatório.
Com menos minério que o necessário, a empresa optou pela parada da planta de Tubarão 4 (Hispanobras) "a fim de otimizar os custos". Com isso, a produção na usina caiu 73,1%.

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A Vale destacou que espera "aumentar gradativamente a produção em 2021 com mais pellet feed de Timbopeba e Vargem Grande", sendo a produção nesta última foi retomada em janeiro após dois anos parada.

RESULTADOS FINANCEIROS

Além do lucro líquido de US$ 5,546 bilhões, a companhia também informou ter gerado fluxo de caixa livre de mais de US$ 5,8 bilhões entre janeiro e março.
Uma das maiores produtoras globais de minério de ferro, a empresa teve um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de US$ 8,35 bilhões entre janeiro e março, ante US$ 2,882 bilhões um ano antes. Este resultado também veio em linha com as estimativas de analistas.
No documento do balanço, o presidente da companhia, Eduardo Bartolomeo, afirmou estar confiante de que os resultados financeiros refletem a consistência da mineradora no cumprimento das promessas de redução de riscos da Vale.
No comunicado, o executivo destacou a entrada em vigor do acordo referente à tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, e o processo de recompra de ações feito recentemente pela companhia recentemente como pontos favoráveis.

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