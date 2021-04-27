Produção da Vale no ES cai no 1° trimestre; lucro geral cresce 2.220,5%

Usina 8 (Oitava usina) de pelotização da Vale, no Complexo de Tubarão Crédito: Mosaico Imagem/Agência Vale/Divulgação

O alto patamar de preço do minério de ferro fez a Vale registrar um lucro líquido de US$ 5,546 bilhões no primeiro trimestre de 2021, expressiva alta de 2.220,5% em relação ao mesmo período de 2020. No período, a extração de minério pela companhia cresceu 14,2% na comparação com o início do ano passado, já a produção global de pelotas caiu 9,2% puxada pelo desempenho no Espírito Santo

Entre janeiro e março, a produção de pelotas caiu 29,7% no Complexo de Tubarão na comparação com o 1º trimestre de 2020. A unidade conta com oito usinas pelotizadoras do minério extraído nas minas do Sistema Sudeste da Vale. Na comparação com o quatro trimestre do ano passado, a queda da produção no Estado foi de 13,5%.

pellet feed) nas minas de Itabira e Brucutu, em O relatório de produção e vendas da Vale divulgado nesta segunda-feira (26) aponta que a produção diminuiu principalmente devido à menor disponibilidade de minério de ferro fino () nas minas de Itabira e Brucutu, em Minas Gerais , que são as principais do Sistema Sudeste.

No Complexo de Itabira, o mais antigo em operação, a produtividade caiu por estar "operando com soluções temporárias de disposição de rejeitos", segundo o relatório.

Com menos minério que o necessário, a empresa optou pela parada da planta de Tubarão 4 (Hispanobras) "a fim de otimizar os custos". Com isso, a produção na usina caiu 73,1%.

A Vale destacou que espera "aumentar gradativamente a produção em 2021 com mais pellet feed de Timbopeba e Vargem Grande", sendo a produção nesta última foi retomada em janeiro após dois anos parada.

RESULTADOS FINANCEIROS

Além do lucro líquido de US$ 5,546 bilhões, a companhia também informou ter gerado fluxo de caixa livre de mais de US$ 5,8 bilhões entre janeiro e março.

Uma das maiores produtoras globais de minério de ferro, a empresa teve um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de US$ 8,35 bilhões entre janeiro e março, ante US$ 2,882 bilhões um ano antes. Este resultado também veio em linha com as estimativas de analistas.

No documento do balanço, o presidente da companhia, Eduardo Bartolomeo, afirmou estar confiante de que os resultados financeiros refletem a consistência da mineradora no cumprimento das promessas de redução de riscos da Vale.