Vale inicia testes de rede 4G para monitorar a ferrovia Vitória a Minas

Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas Novo trem, implantado em 2014 Crédito: Gabriel Lordêllo/ Mosaico Imagem/ Agência Vale

Vale está investindo em tecnologia para ter informações em tempo real da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). Os testes da rede no Espírito Santo serão iniciados já no primeiro trimestre deste ano. A previsão da companhia é de que até 2023 a maior parte da ferrovia esteja coberta pela nova rede.

De acordo com a empresa, está sendo implantada uma rede privada LTE (Long Term Evolution) de 250MHz em faixa de Serviço Limitado Privado (SLP) para atender à operação da EFVM. Essa tecnologia prioriza o tráfego de dados e é conhecida como 4G. O uso dela proporciona a implantação de uma rede de dados mais rápida e mais estável.

Em nota, a Vale explicou que a solução trará mais segurança e eficiência, na medida em que apoiará o maquinista com informações em tempo real sobre a via e ampliará as possibilidades de uso da telemetria.

A implantação dessa rede é uma parceria com da mineradora com a empresa Trópico, fornecedora de Soluções Integradas de Tecnologia de Informação e Telecomunicações (TIC).

"A rede LTE também implementa várias camadas de segurança em sua arquitetura, o que a torna mais segura contra ataques cibernéticos comparando com outras opções no mercado", informou.