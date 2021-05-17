Porto de Vitória ganha terminal exclusivo para importação de veículos

Log-In inaugurou um novo terminal de veículos no Porto de Vitória Crédito: Log-In Logística/Divulgação

Porto de Vitória ganhou um terminal destinado exclusivamente à movimentação de veículos. Instalado em uma área de 54.086 m² em uma retroárea de Capuaba, em Vila Velha , o espaço tem capacidade para armazenamento de até 1.600 carros. O investimento foi feito pela Log-In Logística Intermodal, que já é operadora do Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) com um contrato de arrendamento até 2048.

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O contrato de arrendamento, que tem duração inicial de 180 dias e valor estimado em R$ 2,02 milhões, foi firmado em abril. Após isso, a Log-In fechou um contrato de exclusividade com a Comexport, considerada a maior empresa brasileira de comércio exterior, que estima movimentar, mensalmente, cerca de 3 mil veículos no terminal.

A movimentação começou há cerca de duas semanas e, desde então, foram realizadas cinco operações totalizando a movimentação de mais de mil veículos, incluindo carros de passeio e vans.

COMO FUNCIONA

Segundo a Log-In, a carga chega ao TVV vinda de outros países da América do Sul e da Europa, transportada em navios Ro-Ro (roll-on, roll-off).

A partir daí, a carga é desembarcada, vistoriada e levada por comboios em direção ao terminal de veículos, que fica a cerca de 1 km de distância.

Lá, os veículos são parqueados, nacionalizados e, finalmente, carregados em caminhões cegonha que farão o transporte até o destino final.

"É estratégico termos um terminal de veículos instalado próximo ao nosso terminal portuário. A operação para a Comexport é mais um exemplo de solução logística dedicada, um projeto customizado que desenhamos exclusivamente para atender às necessidades do nosso cliente", afirmou o diretor de Terminais da Log-In, Ilson Hulle.

INVESTIMENTOS DE R$ 120 MILHÕES EM DOIS ANOS

A Log-In é arrendatária do TVV, do qual detém a concessão até 2048. A renovação do contrato foi assinada em outubro do ano passado , e prevê a injeção de mais de R$ 500 milhões em investimentos no Espírito Santo até o fim do arrendamento.

Deste total, mais de R$ 120 milhões devem ser investidos já nos próximos dois anos.