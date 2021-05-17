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Investimento privado

Porto de Vitória ganha terminal exclusivo para importação de veículos

Instalado em uma área de 54.086 m², o terminal tem capacidade para armazenamento de até 1.600 carros. Primeiro contrato já foi assinado

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 17:17

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

17 mai 2021 às 17:17
Log-In inaugura novo terminal de veículos no Porto de Vitória
Log-In inaugurou um novo terminal de veículos no Porto de Vitória Crédito: Log-In Logística/Divulgação
Porto de Vitória ganhou um terminal destinado exclusivamente à movimentação de veículos. Instalado em uma área de 54.086 m² em uma retroárea de Capuaba, em Vila Velha, o espaço tem capacidade para armazenamento de até 1.600 carros. O investimento foi feito pela Log-In Logística Intermodal, que já é operadora do Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) com um contrato de arrendamento até 2048.
Porto de Vitória ganha terminal exclusivo para importação de veículos
Os terminais do Porto de Vitória sempre movimentaram veículos, mas este é o primeiro espaço exclusivo para armazenamento deste tipo de carga. O  investimento foi possível após a empresa vencer, em janeiro deste ano, um edital  feito pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) para explorar provisoriamente a área, conforme noticiou A Gazeta.

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O contrato de arrendamento, que tem duração inicial de 180 dias e valor estimado em R$ 2,02 milhões, foi firmado em abril. Após isso, a Log-In fechou um contrato de exclusividade com a Comexport, considerada a maior empresa brasileira de comércio exterior, que estima movimentar, mensalmente, cerca de 3 mil veículos no terminal.
A movimentação começou há cerca de duas semanas e, desde então, foram realizadas cinco operações totalizando a movimentação de mais de mil veículos, incluindo carros de passeio e vans.

COMO FUNCIONA

Segundo a Log-In, a carga chega ao TVV vinda de outros países da América do Sul e da Europa, transportada em navios Ro-Ro (roll-on, roll-off). 

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A partir daí, a carga é desembarcada, vistoriada e levada por comboios em direção ao terminal de veículos, que fica a cerca de 1 km de distância.
Lá, os veículos são parqueados, nacionalizados e, finalmente, carregados em caminhões cegonha que farão o transporte até o destino final.
"É estratégico termos um terminal de veículos instalado próximo ao nosso terminal portuário. A operação para a Comexport é mais um exemplo de solução logística dedicada, um projeto customizado que desenhamos exclusivamente para atender às necessidades do nosso cliente", afirmou o diretor de Terminais da Log-In, Ilson Hulle.

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INVESTIMENTOS DE R$ 120 MILHÕES EM DOIS ANOS

A Log-In é arrendatária do TVV, do qual detém a concessão até 2048. A renovação do contrato foi assinada em outubro do ano passado, e prevê a injeção de mais de R$ 500 milhões em investimentos no Espírito Santo até o fim do arrendamento.
Deste total, mais de R$ 120 milhões devem ser investidos já nos próximos dois anos.
Hoje, o terminal é o único a movimentar contêineres no Espírito Santo e a empresa pretende investir em obras e equipamentos para ampliar sua capacidade operacional.

Terminal Portuário de Vila Velha

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