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Leonel Ximenes

Dono da Havan confirma construção de loja em Cariacica

Segundo o empresário, serão gerados de 150 a 200 empregos

Públicado em 

21 out 2020 às 17:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Juninho e Luciano Hang na sede da Havan, em SC
Juninho e Luciano Hang na sede da Havan, em SC Crédito: Divulgação
O prefeito Juninho (Cidadania), de Cariacica, esteve hoje em Brusque, Santa Catarina, para se reunir com o dono das lojas Havan, Luciano Hang. O Veio da Havan, como é mais conhecido, confirmou que vai abrir uma filial na cidade capixaba e gerar de 150 a 200 empregos diretos. 
Hang mostrou a Juninho o projeto da loja, com previsão de construção de uma réplica da Estátua da Liberdade. O prefeito  presenteou o empresário com uma camisa com a inscrição "Cariaciquense nascido em Cariacica",  fabricada por uma empresa da cidade. 
A assessoria de imprensa de Juninho disse que a localização da megaloja ainda será anunciada, mas a coluna apurou que o empreendimento deverá ser erguido no antigo terreno da Itapemirim, às margens da BR 262. A obra deve começar ainda neste ano, mas o empreendimento será inaugurado em 2021, com o novo prefeito eleito agora em novembro. 
Luciano Hang, um dos maiores aliados do presidente Bolsonaro no segmento empresarial, disse a Juninho que está mapeando outros locais na Grande Vitória que poderão receber filiais da sua loja.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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