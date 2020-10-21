Dono da Havan confirma construção de loja em Cariacica

O prefeito Juninho (Cidadania), de Cariacica, esteve hoje em Brusque, Santa Catarina, para se reunir com o dono das lojas Havan, Luciano Hang
. O Veio da Havan, como é mais conhecido, confirmou que vai abrir uma filial na cidade capixaba e gerar de 150 a 200 empregos diretos.
Hang mostrou a Juninho o projeto da loja, com previsão de construção de uma réplica da Estátua da Liberdade. O prefeito presenteou o empresário com uma camisa com a inscrição "Cariaciquense nascido em Cariacica", fabricada por uma empresa da cidade.
A assessoria de imprensa de Juninho disse que a localização da megaloja ainda será anunciada, mas a coluna apurou que o empreendimento deverá ser erguido no antigo terreno da Itapemirim
, às margens da BR 262. A obra deve começar ainda neste ano, mas o empreendimento será inaugurado em 2021, com o novo prefeito eleito agora em novembro.