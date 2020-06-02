Dono da Havan recebeu parcela do auxílio de R$ 600, mas diz que é fraude

Entre as informações vazadas pelo grupo de hackers Anonymous, está a de que o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, seria um dos 55 milhões de beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600, pago pelo governo federal a informais e desempregados, por conta da pandemia do novo coronavírus.
De acordo com informações confirmadas pelo jornal Metrópoles no site do auxílio, o empresário teve o benefício aprovado, enviado para crédito e depositado. No site não é informada a conta de destino, nem as datas de quando foi feito o cadastro ou de quando recebeu o benefício.
O auxílio é um benefício destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, além de pessoas que estão no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiários do Bolsa-Família, no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus.
Em nota divulgada pelo jornal O Antagonista, o dono da Havan condenou o vazamento de dados e pediu que a Polícia Federal (PF) investigue o caso, tanto pela divulgação de informações pessoais como no cadastro indevido ao auxílio.
Nas redes sociais, Luciano Hang também se manifestou e disse se tratar de um golpe.
Depois do vazamento dos dados, o pedido consta em situação de avaliação. Seu cadastro foi identificado com indícios de desconformidades com a Lei 13.982/2020 e está sendo reavaliado.