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Coronavoucher

Dono da Havan recebeu parcela do auxílio de R$ 600, mas diz que é fraude

O bilionário consta no site da Caixa como um dos beneficiários do auxílio destinado trabalhadores informais. Empresário pediu que a PF investigue cadastro indevido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 19:50

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 19:50

Luciano Hang, dono da Havan e apoiador do presidente da República Crédito: Reprodução Facebook
Entre as informações vazadas pelo grupo de hackers Anonymous, está a de que o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, seria um dos 55 milhões de beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600, pago pelo governo federal a informais e desempregados, por conta da pandemia do novo coronavírus.
De acordo com informações confirmadas pelo jornal Metrópoles no site do auxílio, o empresário teve o benefício aprovado, enviado para crédito e depositado. No site não é informada a conta de destino, nem as datas de quando foi feito o cadastro ou de quando recebeu o benefício.
Auxilio emergencial foi pago a Luciano Hang
Auxílio emergencial foi pago a Luciano Hang Crédito: Reprodução/ Metrópoles

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O auxílio é um benefício destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, além de pessoas que estão no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiários do Bolsa-Família, no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus.
Em nota divulgada pelo jornal O Antagonista, o dono da Havan condenou o vazamento de dados e pediu que a Polícia Federal (PF) investigue o caso, tanto pela divulgação de informações pessoais como no cadastro indevido ao auxílio.
Nas redes sociais, Luciano Hang também se manifestou e disse se tratar de um golpe.
Depois do vazamento dos dados, o pedido consta em situação de avaliação.  Seu cadastro foi identificado com indícios de desconformidades com a Lei 13.982/2020 e está sendo reavaliado.

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