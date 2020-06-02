Dono da Havan recebeu parcela do auxílio de R$ 600, mas diz que é fraude

Luciano Hang, dono da Havan e apoiador do presidente da República Crédito: Reprodução Facebook

De acordo com informações confirmadas pelo jornal Metrópoles no site do auxílio , o empresário teve o benefício aprovado, enviado para crédito e depositado. No site não é informada a conta de destino, nem as datas de quando foi feito o cadastro ou de quando recebeu o benefício.

Auxílio emergencial foi pago a Luciano Hang Crédito: Reprodução/ Metrópoles

O auxílio é um benefício destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, além de pessoas que estão no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiários do Bolsa-Família, no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus.

Em nota divulgada pelo jornal O Antagonista, o dono da Havan condenou o vazamento de dados e pediu que a Polícia Federal (PF) investigue o caso, tanto pela divulgação de informações pessoais como no cadastro indevido ao auxílio.

Nas redes sociais, Luciano Hang também se manifestou e disse se tratar de um golpe.

Informações pessoais minhas foram divulgadas ontem nas redes e hoje fiquei sabendo que solicitaram o auxílio emergencial. Entrei na página do benefício e consta como em avaliação. Eu com auxílio emergencial e o Bolsonaro filiado ao PT, isso sim é uma Fake News, você não acha? pic.twitter.com/r3kqGYm1W9 — Luciano Hang (@luciano_hang) June 2, 2020